एग्री-स्टैक से बदलेगी खेती की तस्वीर, मधेपुरा में फार्मर रजिस्ट्री कैम्प से किसानों को सीधा लाभ

Madhepura News: केंद्र और राज्य सरकार की एग्री-स्टैक परियोजना के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अब पहले से कहीं अधिक आसान, पारदर्शी और तेजी से मिलेगा. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की एक डिजिटल पहचान तैयार करना है, जिससे उन्हें योजनाओं के लिए बार-बार सत्यापन की आवश्यकता न पड़े इसी क्रम में मधेपुरा जिले में फार्मर रजिस्ट्री कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस सुविधा से जोड़ा जा सके.

दो चरणों में होगा फार्मर रजिस्ट्री कैम्प का आयोजन

जिला कृषि विभाग के अनुसार, मधेपुरा जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य दो चरणों में किया जाएगा. प्रथम चरण का आयोजन 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक चलेगा. इन कैम्पों के माध्यम से किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी, जिसमें भूमि से जुड़े विवरण और आधार संख्या को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाएगा.

पीएम किसान लाभुकों के लिए e-KYC अनिवार्य

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है. आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री वेब पोर्टल या ऐप के माध्यम से बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा e-KYC कराना होगा. साथ ही भूमि से संबंधित दावा दर्ज करना भी आवश्यक होगा.

फार्मर आईडी से मिलेंगे कई फायदे

फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि की लगान रसीद और सक्रिय मोबाइल नंबर साथ लाना होगा. किसान अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या हल्का कर्मचारी की मदद से कैम्प में फार्मर आईडी बनवा सकते हैं. रजिस्ट्री पूरी होने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री में सुविधा, फसल क्षति पर वास्तविक मुआवजा और पीएम किसान सहित अन्य योजनाओं का निर्बाध लाभ मिलेगा. जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9634142093 जारी किया गया है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार