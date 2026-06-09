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'मुंह में ठूंसा कपड़ा, नाक से बह रहा था खून...', 25 दिन के बेटे का शव गोद में लिए बिलखता रहा बाबुल, घटना दिल दहला देगी

Madhepura Latest News: मधेपुरा में एक पिता ने अपने परिवार पर आरोप लगाया कि उसके 25 दिन के बेटे की हत्या कर दिया है. वह रो-रोकर पूछ रहा था कि प्रेम विवाह किया था, क्या इतना बड़ा गुनाह था?

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:53 PM IST
'मुंह में ठूंसा कपड़ा, नाक से बह रहा था खून...', 25 दिन के बेटे का शव गोद में लिए बिलखता रहा बाबुल, घटना दिल दहला देगी
Image Credit: 25 दिन के बेटे का शव गोद में लिए बिलखता रहा बाबुल

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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