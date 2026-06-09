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Madhepura News: मधेपुरा के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 9 जून, 2026 दिन मंगलवार का दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही थीं. एक पिता अपनी गोद में महज 25 दिन के नवजात बेटे का शव लिए बैठा था. उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन शायद दर्द इतना बड़ा था कि अब शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके थे. वह बार-बार बस एक ही बात कह रहा था- मैंने प्रेम विवाह किया था, कोई गुनाह तो नहीं किया था... फिर मेरे बेटे को यह सजा क्यों मिली?
यह दर्दनाक मामला मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 9 का है. मृत बच्चे के पिता बाबुल यादव का आरोप है कि दो वर्ष पहले उन्होंने समाज और जाति की दीवारों को तोड़ते हुए गांव की ही मौसम चौधरी से प्रेम विवाह किया था. लेकिन यह शादी उनके परिवार को मंजूर नहीं थी.
बाबुल बताते हैं कि शादी के बाद पंचायत हुई. काफी विवाद के बाद उन्हें घर के एक हिस्से में अलग रहने की अनुमति मिली. वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहकर मजदूरी और मेहनत से जीवन चला रहे थे. समय के साथ उन्हें लगा कि शायद एक दिन परिवार की नाराजगी खत्म हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. करीब 25 दिन पहले मौसम ने एक बेटे को जन्म दिया. घर में किलकारियां गूंजीं तो बाबुल को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.
बाबुल का आरोप है कि बीती रात उनके माता-पिता, भाई और परिवार के अन्य लोगों ने मिलकर उनके 25 दिन के मासूम बेटे की हत्या कर दी. हालांकि पुलिस जांच जारी है और मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.
बाबुल के अनुसार रात करीब तीन बजे उनकी पत्नी शौचालय गई थी. वह गहरी नींद में थे. जब कुछ देर बाद बच्चे को देखा गया तो उसकी हालत गंभीर थी. बाबुल का दावा है कि बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और नाक से खून भी निकल रहा था.
पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठा बाबुल बार-बार अपने बेटे के चेहरे को देख रहा था. कभी उसे सीने से लगा लेता, कभी उसके माथे को चूमता और फिर फूट-फूटकर रो पड़ता. उसके पास बैठे ससुर भी खामोश थे. वहां मौजूद लोगों की आंखें भी इस दृश्य को देखकर नम हो रही थीं.
बाबुल कहते हैं कि उन्हें पहले भी परिवार की ओर से धमकियां मिली थीं. उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हालात एक दिन इतने भयावह हो जाएंगे. सबसे ज्यादा दर्द शायद इस बात का था कि जिस बेटे के लिए उसने सपने देखे थे, जिसे गोद में खिलाने की तमन्ना थी, आज उसी बेटे का निर्जीव शरीर उसकी गोद में था. वह रोते हुए कहता रहा...जात-पात की यह दीवार आखिर कब टूटेगी? हमने प्यार किया, शादी की, अपना घर बसाया. क्या इसकी सजा मेरे मासूम बेटे को मिलनी चाहिए थी?
हालांकि, इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो पाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे उस पिता की सिसकियां एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ गईं- क्या आज भी प्रेम और इंसानियत से बड़ी जाति और समाज की दीवारें हैं? और उस सवाल का जवाब खोजते-खोजते बाबुल अपनी गोद में बेटे का शव लिए पत्थर सा बैठा रहा.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार