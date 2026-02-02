बेगूसराय की छात्रा की मधेपुरा में संदिग्ध मौत, हॉस्टल में फंदे से लटका मिला शव

मधेपुरा जिले से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है. यहां स्थित बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया. मृत छात्रा उम्र 20 वर्षीय के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बेगूसराय जिले की रहने वाली थी. लड़की इस प्रतिष्ठित संस्थान में सिविल इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष की छात्रा थी. जैसे ही हॉस्टल के कमरे में शव मिलने की खबर फैली, पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही कॉलेज कैंपस में रह रहे छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कॉलेज परिसर में फिलहाल तनाव और शोक का मिला-जुला माहौल है. साथी छात्र इस घटना से स्तब्ध हैं और पूरे कैंपस में सुरक्षा व छात्रा की मानसिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को बुलाया गया है. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है ताकि वे कमरे से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र कर सकें और यह स्पष्ट हो सके कि यह मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य कारण. फिलहाल पुलिस लड़की के मोबाइल रिकॉर्ड और हॉस्टल के दोस्तों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले कुछ दिनों से वह किसी तनाव में तो नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Begusarai News: इंस्टाग्राम फ्रेंड के लिए ठुकराई पति की बात तो मारी गोली

अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि मेधावी छात्रा ने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया. पुलिस को मौके से अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. कॉलेज प्रशासन भी इस मामले में कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहा है. खुशबू के परिजनों को बेगूसराय में सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद ही छात्रा के निजी जीवन या कॉलेज में उसे पेश आ रही किसी समस्या के बारे में अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं, चाहे वह शैक्षणिक दबाव हो या व्यक्तिगत कारण, को ध्यान में रखकर तहकीकात कर रही है.