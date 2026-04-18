CM मोहन यादव का TMC पर हमला, बोले- परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है बंगाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बंगाल की जनता अब ठहराव नहीं, परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है. कई सालों से विकास की दौड़ में पीछे छूटा पश्चिम बंगाल, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में नई ऊर्जा, नई दिशा और तेज प्रगति के साथ आगे बढ़ेगा. यहां के हर वर्ग के जीवन में जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में रविवार को कोलकाता जिले की कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी अरुप चौधरी के समर्थन में वोट मांगे. इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि कोलकाता के अंदरुनी इलाकों में बहुत गरीबी है और हालात बेहतर दयनीय हैं. यहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मजबूरी में लोगों को परिवार का पालन पोषण करने के लिए पलायन करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में विकास की असीमित संभावनाएं हैं. अब बंगाल की जनता टीएमसी के कुशासन और जंगलराज से मुक्ति चाहती है. बंगाल लगातार गर्त में जा रहा है, इसके उत्थान के लिए खिलता कमल और भाजपा की सरकार चाहिए.

बंगाल की 2 विधानसभा सीटों पर धुंआधार प्रचार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कमरहाटी विधानसभा क्षेत्र की गलियों में घूमकर जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण के कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा तो विकास की राह पर बहुत आगे बढ़ेगा. पश्चिम बंगाल कभी देश का सबसे अच्छा राज्य था. लेकिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी और बाद में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सरकारों ने बंगाल का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव शाम को मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर सदर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी दिलीप घोष के समर्थन में स्थानीय जनसमुदाय को संबोधित भी करेंगे.

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बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए एसआईआर जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सहित जहां हर राज्य तेजी से प्रगति कर रहा है, तो वही बंगाल पिछड़ रहा है. अब बंगाल की जनता जंगलराज से मुक्ति चाहती है और विकास की ओर देखना चाहती है. बंगाल की जनता प्रचंड बहुमत से राज्य में बीजेपी की सरकार बनाकर विकास की एक नई इबारत लिखना चाहती है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसे में अगर सरकार बनाएं तो बंगाल क्यों पिछड़ना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी देश की युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और अन्नदाताओं के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में चुनाव आयोग के निर्देश पर एसआईआर कराया गया है. इस प्रक्रिया में सही मतदाताओं की पहचान की गई. बंगाल की प्रगति और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए एसआईआर जरूरी है.