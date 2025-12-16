Advertisement
Bihar Crime Bulletin: नालंदा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, गोलीबारी से दहला बक्सर, पूर्णिया में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं!

Bihar Crime Bulletin: मधेपुरा जिले में एक 17 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. बक्सर जिले में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. जिसकी चपेट में आने से एक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में दबंगों ने एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी.

Bihar Crime Bulletin: बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिलने के बाद लगा था कि अब प्रदेश की कानून व्यवस्था में बदलाव नजर आएगा और यूपी की तरह बिहार के अपराधियों में पुलिस का खौफ नजर आएंगा. हालांकि, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है. अपराधी पहले की तरह आज भी बेखौफ घूम रहे हैं और सरेराह जघन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में मधेपुरा जिले में एक 17 वर्षीय युवक की चाकुओं से गोदकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना उदाकिशुनगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 04 की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, यहां उप-चेयरमैन के निवास स्थान के सामने एक स्मैकिए ने एक 17 वर्षीय युवक की चाकू से वार करके हत्या कर दी. युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान वार्ड नंबर 04 राम टोला निवासी वकील राम के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है. मृतक पांच भाईयों में सबसे छोटा था. घटना 12 बजे रात्रि के आसपास की है. पुलिस घटना के अनुसंधान सहित हत्यारे की खोज में जगह-जगह छापेमारी में जुटी है.

बक्सर में अंधाधुंध फायरिंग, 2 को लगी गोली, एक की मौत

वहीं बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. देर शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब घात लगाए अपराधियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी. इस गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं दूसरे घायल की हालत नाजुक बनी हुई है. मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपने रिश्तेदार के यहां आया हुआ था और देर शाम घर के बाहर टहल रहा था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है.

नालंदा में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या

सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा जिले में भी अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं. यहां 24 घंटे के अंदर दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पहली घटना हरनौत थाना क्षेत्र के सिरचनपुर गांव में हुई, जहां बच्चों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने गए किशोर मोहम्मद दिलशाद की हत्या कर दी गई. वहीं दूसरी घटना तेल्हाडा थाना क्षेत्र के चंदापुर गांव में हुई. यहां 60 साल के सुबेलाल प्रसाद की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि गोबर डालने को लेकर विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि ईट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने लगे. इसी दौरान वृद्ध सुबेलाल प्रसाद को दबंगों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. डीएसपी कुमार ऋषिराज ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पूर्णिया में पत्रकार राजशेखर पर जानलेवा हमला

सुशासन सरकार में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं बचे हैं. ताजा मामला पूर्णिया से सामने आया है. यहां पत्रकार राजशेखर पर दबंगों ने जानलेवा हमला किया. जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने डीआईजी से मुलाकात करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है. जानकारी के मुताबिक, बीती 12 दिसंबर की सुबह दीपक सिंह मार्केट के पास पत्रकार राजशेखर कुमार जायसवाल के साथ आलोक कुमार उर्फ पुट्टू यादव और उसके सहयोगियों ने जानलेवा हमला किया. दबंगों ने पत्रकार को पीट-पीटकर घायल कर दिया और फरार हो गए. घटना के बाद पत्रकार राजशेखर जायसवाल ने कुर्सेला थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई. इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की. वहीं पत्रकार पर हुए हमले के विरोध में कुर्सेला क्षेत्र में जनाक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

समस्तीपुर में दबंगों ने किसान की फसल बर्बाद की

उधर समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के चकसीकंदर पंचायत अंतर्गत वार्ड 2 में असामाजिक तत्वों ने रामनाथ साह व विश्वनाथ साह के डेढ़ बीघा खेत में लगा हरा-भरा तंबाकू के फसल को काटकर क्षतिग्रस्त कर दिया है. करीब 10 लाख रुपए से अधिक की क्षति होने की बात बताई जा रही है. पीड़ित किसान की ओर से ताजपुर थाना को मोबाइल पर घटना की सूचना दी गई है. प्राथमिकी के लिए आवेदन नहीं दिया गया है. पीड़ित किसान में रामनाथ साह, विश्वनाथ साह, रंजीत साह व संजय साह शामिल हैं. पीड़ित परिवार की महिला सदस्य हेमलता देवी व युवक के अनुसार कुछ लोगों ने एक दिन पूर्व घर पर आकर दरवाजा पीटते हुए गाली-गलौज किया था. घर खोलने के बाद वह सभी लोग भाग चुके थे. पीड़ित महिला व युवक के अनुसार स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों से जमीन का विवाद वर्षों से चल रहा है. पिछले महीने में जमीन विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई थी. उन्हीं लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार की धमकियां भी दी गई थीं. पीड़ित महिला के अनुसार उन्हीं लोगों ने तंबाकू की फसल काटकर 10 लाख से अधिक का क्षति पहुंचाया है. तंबाकू काटने की जानकारी सुबह में खेत में जाने पर मिली. घटना की जानकारी ताजपुर पुलिस को दी गई है.

