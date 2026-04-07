Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3169243
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

निगरानी विभाग का शिकंजा: जमीन विवाद की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष अनिल सिंह रंगे हाथ गिरफ्तार

Bihar Crime News: मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह को ₹7000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने यह ट्रैप ऑपरेशन मंगलवार सुबह अंजाम दिया. जमीन विवाद से जुड़े मामले में जांच रिपोर्ट देने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:38 PM IST

Trending Photos

निगरानी विभाग का शिकंजा: जमीन विवाद की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष अनिल सिंह रंगे हाथ गिरफ्तार
निगरानी विभाग का शिकंजा: जमीन विवाद की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष अनिल सिंह रंगे हाथ गिरफ्तार

Bihar Crime News: बिहार के मधेपुरा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुरैनी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है पटना से आई निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंगलवार सुबह एक ट्रैप ऑपरेशन अंजाम दिया है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेहंदी ने बताया कि पुरैनी थाना क्षेत्र के औरैया वार्ड संख्या-4 निवासी कुमार विश्वकर्मा ने विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद से जुड़े मामले में जांच प्रतिवेदन देने के एवज में उनसे 7000 रुपये की घूस मांगी जा रही थी.

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगरानी टीम ने पहले इसकी गोपनीय जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया गया. मंगलवार को थाना परिसर के समीप जैसे ही पीड़ित ने आरोपी अधिकारी को 7000 रुपये दिए, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: फंसे बाहरी चोर: नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस हुआ लोकेशन और बेतिया पुलिस ने धर दबोचा गिरोह

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जाता है कि संबंधित जमीन विवाद मामले में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन मांगा गया था, जिसके लिए सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को नामित किया गया था. इसी रिपोर्ट के नाम पर उन्होंने घूस की मांग की थी. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पटना ले जाने की प्रक्रिया की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

इस कार्रवाई के बाद पुरैनी सहित पूरे मधेपुरा जिले में हड़कंप मच गया है. पुलिस महकमे में भी इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. वहीं आम लोगों ने निगरानी विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे भ्रष्टाचारियों को स्पष्ट संदेश गया है कि घूसखोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

TAGS

Bihar Crime News

Trending news

Bihar Crime News
निगरानी विभाग का शिकंजा: जमीन विवाद की रिपोर्ट के बदले रिश्वत मांग रहे थानाध्यक्ष अन
patna news
अंडे के छिलकों से साफ होगा जहरीला पानी! बिहार के वैज्ञानिकों ने तैयार की अनोखी तकनीक
Madhubani News
जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, बाल-बाल बचे सैकड़ो बच्चे और शिक्षक
Madhubani News
जर्जर स्कूल का एक हिस्सा टूटकर गिरा, बाल-बाल बचे सैकड़ो बच्चे और शिक्षक
patna news
पीएमसीएच को मिली बड़ी सौगात: डबल डेकर पुल से मल्टी लेवल पार्किंग की सीधी कनेक्टिविटी
Patna University
PU में UG एडमिशन का बदला नियम, प्रवेश परीक्षा के आधार पर अब होगा नमांकन
Bihar Cadre Officers
मसूरी में ट्रेनिंग लेंगे बिहार कैडर के 38 अफसर, ऐसा न करने वालों का लटकेगा प्रमोशन
Bihar Cadre Officers
मसूरी में ट्रेनिंग लेंगे बिहार कैडर के 38 अफसर, ऐसा न करने वालों का लटकेगा प्रमोशन
Bihar Health Department
बिहारः एंबुलेंस नहीं मिलने से कैमूर में महिला की मौत,मगध मेडिकल कॉलेज की पोल भी खुली
Dhanbad Railway News
धनबाद के यात्रियों को बड़ी राहत, मुंबई के लिए अब चलेगी रेगुलर ट्रेन