'उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार' की थीम पर मधेपुरा में बिहार दिवस का आयोजन, सीतामढ़ी और कैमूर में भी दिखी रौनक

Bihar Diwas 2026: बिहार के विभिन्न जिलों में 'बिहार दिवस' के अवसर पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विकास की झलक देखने को मिली. सीतामढ़ी के डुमरा स्थित हवाई अड्डा मैदान में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन डीएम रिची पांडे, नगर विधायक सुनील कुमार पिंटू और रीगा विधायक वैद्यनाथ प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. कार्यक्रम में स्थानीय और आमंत्रित कलाकारों ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से समां बांध दिया.

उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार' की थीम

मधेपुरा के जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में 'उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार' की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिली. जिला प्रशासन और कला-संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन एडीएम आपदा मुकेश कुमार समेत कई वरीय अधिकारियों और समाजसेवियों ने किया. कार्यक्रम के दौरान करीब 45 से अधिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें सृजन दर्पण और प्रांगण रंगमंच जैसी संस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया. छात्रों ने नृत्य और गायन के माध्यम से छठ, होली और सामा-चकेवा जैसे पारंपरिक लोक-पर्वों को मंच पर जीवंत कर दिया. साथ ही, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और जीविका दीदियों ने आकर्षक रंगोली बनाई. वहीं, जूनियर वैज्ञानिकों के नेतृत्व में वीर रक्षक और ऑटोमैटिक रेलवे क्रॉसिंग जैसे नवीन प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए. इसके साथ ही सदर अस्पताल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर सामाजिक संदेश दिया गया.

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कैमूर जिले के मोहनिया में भी बिहार दिवस के गौरवशाली अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. यहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक संगीता कुमारी ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए लाइव प्रोजेक्ट्स और पेंटिंग प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उन्होंने बिहार की युवा प्रतिभा को राज्य की असली शक्ति बताते हुए छात्रों का हौसला बढ़ाया. एसडीएम और डीएसएलआर की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने लोकगीतों और नृत्य के जरिए बिहार की गौरवगाथा पेश की. प्रशासन ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की. साथ ही, कार्यक्रम का समापन एक भव्य कवि सम्मेलन के साथ हुआ, जहां स्थानीय कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिहार की मिट्टी की महक बिखेरी. इन आयोजनों ने न केवल जनमानस को अपनी संस्कृति से जोड़ा, बल्कि बिहार के उज्ज्वल भविष्य का खाका भी पेश किया.

सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण, मधेपुरा से प्रशांत कुमार और कैमूर से नरेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट