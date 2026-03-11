मिडिल ईस्ट की जंग, बिहार-झारखंड की रसोई तंग: कई जिलों में गैस के लिए हाहाकार, कहीं NH जाम तो कहीं गोदामों पर कतार

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के चलते देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों (LPG) की किल्लत की खबरें आ रही हैं. बिहार और झारखंड में भी एलपीजी की किल्लत की खबरें कई जिलों से आ रही है. हालांकि, बिहार सरकार ने दावा किया है कि किल्लत जैसी कोई बात नहीं है और ऐसी अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे नाजुक मौकों पर अफवाह न फैलाएं. अफवाह फैलाने से लोगों में पैनिक की स्थिति पैदा हो जाती है और यह स्थिति कालाबाजारी को बढ़ावा देती है. हालांकि, जी बिहार झारखंड की टीम जब फील्ड में उतरी तो कई जगहों पर लोगों ने रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत का दावा किया. यहां पढ़ें जी बिहार झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट:

मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का दावा: किल्लत जैसी कोई बात नहीं

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने साफ कहा है कि रसोई गैस की किल्लत की अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने एजेंसी संचालकों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कालाबाजारी की कोई शिकायत आएगी तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम के नेतृत्व में जिले के तमाम गैस एजेंसी संचालकों के साथ बैठक की गई. बैठक में निकलकर आया कि जिले में गैस का भंडारण पर्याप्त है. किसी तरह की कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाह के चक्कर में न रहें. आम लोगों को समय से गैस की उपलब्धता होती रहेगी.

मध्य पूर्व में जंग से नवादा के लोगों की रसोई तंग

ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई का असर बिहार के नवादा के लोग भी महसूस कर रहे हैं. लोग घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं और एक के बजाय दो-दो सिलेंडर ले रहे हैं. नवादा के लोगों का कहना है कि उन्हें रसोई गैस सिलेंडरों के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पहले जितनी आसानी से गैस उपलब्ध होती थी, अब वैसी स्थिति नहीं है. स्थानीय राजश्री गैस एजेंसी के मालिक राजेश्वर प्रसाद राजश्री ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन लोगों में युद्ध के कारण भविष्य में आपूर्ति रुकने का डर है. अनावश्यक बुकिंग और कालाबाजारी रोकने के लिए अब एजेंसियों पर ओटीपी (OTP) के बिना सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कोई बड़ा संकट नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरिडीह में 50% होटल हो सकते हैं बंद

झारखंड के गिरिडीह में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल उद्योग प्रभावित हो रहा है. होटलों में खाने का मेन्यू छोटा हो गया है. कई होटलों ने ग्राहकों के लिए बाहर बोर्ड भी लगा दिया है कि गैस की दिक्कत के चलते कुछ नहीं मिलेगा. छोटे होटल आज भी बंद रहे. घरेलू गैस सिलेंडरों की भी किल्लत होने लगी है. बुधवार को गिरिडीह के जैन गैस एजेंसी में गैस सिलेंडर लेने वालों की लंबी कतार देखी गई. एजेंसी के कार्यालय से लेकर उसके गोदाम तक गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग परेशान दिखे. जैन गैस एजेंसी के संचालक श्रेयांस जैन ने कहा कि कल तक आपूर्ति अच्छे से हो रही थी, लेकिन आज आपूर्ति में कुछ गड़बड़ी कमी हुई है. उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल ठप कर दी गई है. सिलेंडर लेने आए एक उपभोक्ता ने कहा कि बुकिंग ही नहीं हो रही है.

मुंगेर में सुबह 4 बजे से गोदामों पर लग रही लंबी कतारें

मुंगेर जिले में घरेलू एलपीजी गैस की किल्लत की अफवाह फैलने से लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. आलम यह है कि उपभोक्ता सुबह 4 बजे से ही एजेंसियों के गोदामों पर पहुंचकर लाइन लगा रहे हैं और गैस मिलने का इंतजार कर रहे हैं. पिछले तीन-चार दिनों से जिले के कई गैस गोदामों पर ऐसी स्थिति देखी जा रही है. बुधवार को भी बड़ी संख्या में लोग गैस लेने के लिए पहुंचे, लेकिन कई स्थानों पर गैस खत्म हो जाने के कारण लोगों को घंटों इंतजार के बाद वापस लौटना पड़ा. जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने एजेंसी संचालकों से पूछताछ कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान एक टेंपो में बड़ी और छोटी गैस सिलेंडर ले जाते हुए पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया. गैस लेने पहुंचे उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों से गैस की किल्लत की खबरें सुनने को मिल रही थीं, जिसके कारण वे अपने खाली सिलेंडर भरवाने के लिए गोदाम पहुंचे हैं. गैस एजेंसी संचालक निखिल कुमार ने बताया कि गैस की कोई कमी नहीं है. प्रतिदिन गैस लदी गाड़ी आ रही है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 25 दिन के बुकिंग नियम के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

सुपौल में फूटा उपभोक्ताओं का आक्रोश, NH जाम कर किया प्रदर्शन

सुपौल में LPG गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं. इसी कड़ी में बुधवार को गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया है. त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बघला में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर NH 327 ई पर रखकर प्रदर्शन किया. इस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गईं और कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा. प्रदर्शन कर रहे उपभोक्ताओं का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है. लोग लगातार गैस एजेंसी का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि एजेंसी में गैस उपलब्ध नहीं है. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एक ओर एजेंसी में गैस नहीं होने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर बाजार में कुछ लोगों द्वारा वही LPG सिलेंडर कालाबाजारी के जरिए 1500 से 2000 रुपये तक में बेचा जा रहा है.

धनबाद में गैस सिलेंडरों की बढ़ी मांग, एजेंसियों पर लंबी कतार

धनबाद में एलपीजी गैस की किल्लत की खबर से लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है. लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं. हालांकि, गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. जिले में करीब 6.40 लाख एलपीजी उपभोक्ता हैं. इन उपभोक्ताओं को 31 गैस एजेंसियों के माध्यम से गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है. इनमें 17 एजेंसियां इंडियन ऑयल की, जबकि 7-7 एजेंसियां भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हैं. सामान्य दिनों में जिले में रोजाना करीब 16 हजार सिलेंडर की डिलीवरी होती है, लेकिन अफवाह फैलने के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 20 हजार तक पहुंच गई है. गैस एजेंसी के संचालक आनंद दुबे ने बताया कि अभी गैस की कोई कमी नहीं है. उपभोक्ता अगर बुकिंग करते हैं तो गैस सिलेंडर पहले की ही तरह उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही गैस बुक करें.

झारखंड के खूंटी में भी एजेंसियों पर लंबी कतारें

खूंटी में घरेलू गैस सिलेंडरों के लिए गैस एजेंसियों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. लाइन में लगे ग्राहकों का कहना है कि सुबह से ही लाइन लगी हुई है, लेकिन गैस सिलेंडर की गाड़ी देर से आई और वितरण में समस्या हुई. ग्राहक श्रवण महतो ने बताया कि सुबह से ही लाइन लगाए, लेकिन मेरा नंबर काफी बाद में आया और फिर गैर सिलेंडर मिल पाया. वहीं, दिलीप कुमार ने बताया कि ओटीपी की समस्या के कारण गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में परेशानी हो रही है. इंडेन गैस एजेंसी के मैनेजर राजेश मांझी ने बताया कि 10 दिनों से सिलेंडर नहीं आ रहा था और अब आ गया है तो गैस मिल रहा है, लेकिन ओटीपी सर्वर समस्या है, जो जल्द ठीक हो जाएगा.

बक्सर में एलपीजी गैस की किल्लत से उपभोक्ता परेशान

बक्सर में एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि बक्सर में गैस एजेंसियों के पास सिलेंडरों की कमी हो गई है. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग गैस सिलेंडरों के लिए एजेंसी पहुंच रहे हैं, लेकिन सप्लाई न होने से लोग खाली हाथ लौट रहे हैं. इससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि पहले गैस की डिलीवरी समय पर हो जाती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्थिति बिगड़ गई है. वहीं गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति नहीं हो रही है. कर्मचारियों ने यह भी कहा कि गैस की सप्लाई कब तक सामान्य होगी, इसकी फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कोई भी कर्मचारी मीडिया के कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आ रहे थे.

मधेपुरा में एजेंसी पर उमड़ी भारी भीड़, खाली हाथ लौट रहे ग्राहक

मधेपुरा में रसोई गैस को लेकर हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है. शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग रही है और सैकड़ों उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए भटकते नजर आ रहे हैं. मधेपुरा स्थित मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के बाहर इन दिनों रोजाना भारी भीड़ उमड़ रही है. गैस लेने के लिए सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं को इंतजार के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है. स्थिति यह हो गई है कि घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है और रसोई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है. हालांकि गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों का कहना है कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी तरह की कमी नहीं है.

रिपोर्ट: मुजफ्फरपुर से मणितोष कुमार, नवादा से यशवंत सिंह, गिरिडीह से मृणाल सिन्हा, मुंगेर से प्रशांत कुमार, सुपौल से सुभाष चंद्रा, धनबाद से नितेश कुमार मिश्रा, खूंटी से ब्रजेश कुमार, बक्सर से अजय राय और मधेपुरा से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट