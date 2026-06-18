परिजनों ने बताया कि बेटी के हाथ पीले करने के लिए पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारी तैयारियां कर ली थीं. लड़के पक्ष को 61 हजार रुपये दहेज स्वरूप दिए जा चुके थे और 19 जून को दूल्हे के लिए बाइक खरीदने की योजना थी. घर में शादी के गीत गूंज रहे थे, रिश्तेदारों के आने की चर्चाएं हो रही थीं और रूपम भी अपने नए जीवन के सपने संजो रही थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और खुशियों वाले घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.