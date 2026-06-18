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जिस घर में 11 दिन बाद शहनाइयां गूंजनी थीं, जहां बेटी की विदाई के सपने सजाए जा रहे थे, उसी घर में अब चीख-पुकार और मातम पसरा हुआ है. बिहार के मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के फनहन वार्ड-12 निवासी सुबोध मंडल की 19 वर्षीय पुत्री रूपम कुमारी की सर्पदंश (सांप काटने) से दर्दनाक मौत हो गई. रूपम की शादी आगामी 29 जून को तय थी और घर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं. लेकिन एक झटके में शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गईं.
परिजनों ने बताया कि बेटी के हाथ पीले करने के लिए पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सारी तैयारियां कर ली थीं. लड़के पक्ष को 61 हजार रुपये दहेज स्वरूप दिए जा चुके थे और 19 जून को दूल्हे के लिए बाइक खरीदने की योजना थी. घर में शादी के गीत गूंज रहे थे, रिश्तेदारों के आने की चर्चाएं हो रही थीं और रूपम भी अपने नए जीवन के सपने संजो रही थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और खुशियों वाले घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
गुरुवार की सुबह करीब पांच बजे रूपम रोज की तरह घर में झाड़ू लगा रही थी. तभी एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया. परिजन घबराकर उसे तुरंत उदाकिशुनगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन रूपम की हालत लगातार बिगड़ती गई और वह जिंदगी की जंग हार गई. रूपम की मौत की खबर मिलते ही मां का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पिता की आंखों के सामने बेटी की शादी के सारे सपने बिखर गए.
जिस घर में कुछ दिनों बाद बारात आने वाली थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है. शादी के लिए खरीदे गए सामान और तैयारियां परिवार को बार-बार बेटी की याद दिला रही हैं. गांव के लोग भी इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं. उदाकिशुनगंज थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि युवती की सर्पदंश से मौत की सूचना मिली थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.