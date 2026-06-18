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मधेपुरा में शादी से ठीक 11 दिन पहले दुल्हन की मौत, घर में गूंजी चीख-पुकार

मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत फनहन गांव में एक बेहद हृदयविदारक घटना सामने आई है. यहां सुबोध मंडल की 19 वर्षीय बेटी रूपम कुमारी की शादी आगामी 29 जून को होनी तय थी. गुरुवार की सुबह घर में झाड़ू लगाने के दौरान एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया, जिसके बाद अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और शादी वाले घर में मातम पसर गया.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 18, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:52 PM IST
मधेपुरा में शादी से ठीक 11 दिन पहले दुल्हन की मौत, घर में गूंजी चीख-पुकार
Image Credit: मधेपुरा में शादी से ठीक 11 दिन पहले दुल्हन की मौत

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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