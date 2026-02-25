मधेपुरा में दुस्साहस: सिर्फ सिगरेट नहीं देने पर किराना दुकानदार के मुंह में मारी गोली, हालत नाजुक, सहरसा रेफर

Madhepura News: मधेपुरा में सिगरेट नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदार के मुंह में गोली मार दी. दुकानदान की हालत गंभीर है, उसे सहरसा के एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.
Madhepura News: मधेपुरा में शहर के कॉलेज चौक पेट्रोल पंप के पास मंगलवार (24 फरवरी) की देर रात अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी. विवाद सिगरेट नहीं देने पर शुरू हुआ और बदमाशों ने दुकानदार के मुंह में गोली दाग दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का इलाज सहरसा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. घायल की पहचान पिंटू केशरी (35 वर्ष), पिता हरिहर केशरी, निवासी मधेपुरा के रूप में हुई है. उनकी टीपी कॉलेज के पास पिछले 12 वर्षों से किराना दुकान है. परिजनों के अनुसार, प्रतिदिन की तरह मंगलवार रात भी वह करीब 12 बजे दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी में थे.
अपराधी ने मुंह में मार दी गोली
बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक सवार अपराधी वहां पहुंचे और सिगरेट-गुटखा की मांग की. पिंटू केशरी ने दुकान बंद होने की बात कहकर मना कर दिया. इसी बात पर कहासुनी हो गई और गुस्साए अपराधियों ने नजदीक से उनके मुंह में गोली मार दी. वारदात के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. घटना के समय दुकान पर उनके भाई पप्पू केशरी और स्टाफ शाहनवाज भी मौजूद थे. परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि पिंटू को गोली लगी है. आनन-फानन में उन्हें पहले मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहरसा रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों के अनुसार गोली निकाल दी गई है, लेकिन स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
इस संबंध में अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रवेंद्र भारती ने बताया कि रात करीब 12 बजे की इस घटना में बाइक सवार अपराधियों ने पहले सिगरेट और गुटखा की मांग की थी. मना करने पर विवाद हुआ और गोली चला दी गई. उन्होंने कहा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है. जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली जाएगी. घटना के बाद कॉलेज चौक और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है. स्थानीय दुकानदारों में आक्रोश है और उन्होंने देर रात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. शहर के व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना ने पुलिस गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार