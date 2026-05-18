एक साल में 2,740 कैंसर रोगी... बिहार का यह जिला बना हॉट स्पॉट, IGIMS के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

Madhepura Health Department: मधेपुरा में कैंसर के मरीजों में इजाफा हो रहा है. राज्यभर में औसतन आंकड़ों में मधेपुरा सबसे ऊपर है. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (IGIMS) के रिपोर्ट ने मधेपुरा के लोगों को चौका दिया है. इसे मधेपुरा के लिए खतरे की घंटी भी बताया जा रहा है. IGIMS के अधीक्षक एवं The Association of Surgeons of India सचिव मनीष मंडल ने इस संबंध में बताया कि राजधानी पटना स्थित IGIMS में पिछले वर्ष कुल 78,210 कैंसर मरीजों की पहचान की गई. इसमें बिहार के सभी जिलों का औसत करीब 2058 मरीज के आसपास रहा, जबकि मधेपुरा जिले में यह संख्या औसत से लगभग 700 अधिक दर्ज की गई. जिसमें महिला 3.09 प्रतिशत और 4.19 प्रतिशत पुरुष शामिल है.

IGIMS पटना की रिपोर्ट के अनुसार, साल भर में कैंसर विभागों में कुल 78,210 मरीजों का इलाज एवं पंजीकरण दर्ज किया गया. वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार, मधेपुरा जिले से कुल 2,740 कैंसर मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जो बिहार के जिला औसत से काफी अधिक माना जा रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मधेपुरा में तेजी से बढ़ते कैंसर मामलों के पीछे दूषित खानपान, तंबाकू सेवन, रासायनिक खाद का अत्यधिक प्रयोग, खराब जीवनशैली और पानी की गुणवत्ता बड़ी वजह बनती जा रही है.

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जानकारी हो कि यह आंकड़ा केवल आईजीएमएस पटना का है, ऐसे में अन्य अस्पतालों के आंकड़े जुड़ने पर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है. ऐसे में मधेपुरा में कैंसर मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा चिंता का विषय बनती जा रही है. सबसे गंभीर बात यह है कि यह आंकड़ा केवल राजधानी के एक बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS का है. जबकि पटना में AIIMS, PMCH, NMCH समेत कई बड़े सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में कैंसर मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में यदि सभी अस्पतालों के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए तो कैंसर मरीजों की वास्तविक संख्या और भी अधिक चौंकाने वाली हो सकती है.