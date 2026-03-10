आधे घंटे के भाषण में राज्यसभा पर एक शब्द भी नहीं बोले नीतीश कुमार, विकास कार्यों पर खूब बोले

CM Nitish Kumar: समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मधेपुरा पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्य, कानून व्यवस्था में सुधार और वर्ष 2005 के बाद राज्य में आए बदलावों का उल्लेख किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा. हालांकि, पूरे भाषण के दौरान उन्होंने राज्यसभा जाने के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुपौल में भी जनसभा को संबोधित किया था. वहां भी उन्होंने करीब आधे घंटे से अधिक समय तक विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की, लेकिन राज्यसभा में जाने को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की. यही वजह है कि अब उनके राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं.

मधेपुरा की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था काफी खराब थी. उन्होंने कहा कि उस समय शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे और समाज में लगातार आपराधिक घटनाएं होती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश होती थी, लेकिन 2005 के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से विकास के कार्य किए गए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम किया है और आगे भी राज्य के विकास के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं. हालांकि, उनके संबोधन के दौरान राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी. गौरतलब है कि 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद से राज्य और देश की राजनीति में इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

मधेपुरा की सभा में इस मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जरूर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निजी फैसला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं और भविष्य में भी वे राज्य के हित में काम करते रहेंगे.

विजय चौधरी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर आए और अपना भाषण शुरू किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की. सभा के दौरान कई लोग यह कहते भी सुने गए कि नीतीश कुमार दिल्ली न जाएं और बिहार में रहकर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें. इस दौरान लोगों ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए.

ऐसे में नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन और दिल्ली की राजनीति में संभावित भूमिका अब चर्चा का विषय बन गई है. मधेपुरा में भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं. सुपौल और मधेपुरा-दोनों जगहों की सभाओं में इस विषय पर उनकी चुप्पी ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है.

जानकारी हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे फेज में आज सुपौल पहुंचे थे उसके बाद वह मधेपुरा में सभा संबोधित किया और मधेपुरा में ही वह 3 दिन विधान पार्षद ललन सर्राफ के घर पर रहेंगे और कोसी - सीमांचल के विभिन्न जिलों में समृद्धि यात्रा का दौरा करेंगे.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

