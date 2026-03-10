Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3136122
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

आधे घंटे के भाषण में राज्यसभा पर एक शब्द भी नहीं बोले नीतीश कुमार, विकास कार्यों पर खूब बोले

CM Nitish Kumar on Rajya Sabha: मधेपुरा की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था काफी खराब थी. उन्होंने कहा कि उस समय शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे और समाज में लगातार आपराधिक घटनाएं होती थीं. विजय चौधरी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर आए और अपना भाषण शुरू किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:25 PM IST

Trending Photos

आधे घंटे के भाषण में राज्यसभा पर एक शब्द भी नहीं बोले नीतीश कुमार
आधे घंटे के भाषण में राज्यसभा पर एक शब्द भी नहीं बोले नीतीश कुमार

CM Nitish Kumar: समृद्धि यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मधेपुरा पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में उन्होंने बिहार में हुए विकास कार्य, कानून व्यवस्था में सुधार और वर्ष 2005 के बाद राज्य में आए बदलावों का उल्लेख किया और विपक्ष पर भी निशाना साधा. हालांकि, पूरे भाषण के दौरान उन्होंने राज्यसभा जाने के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने सुपौल में भी जनसभा को संबोधित किया था. वहां भी उन्होंने करीब आधे घंटे से अधिक समय तक विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की, लेकिन राज्यसभा में जाने को लेकर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की. यही वजह है कि अब उनके राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं.

मधेपुरा की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की कानून व्यवस्था काफी खराब थी. उन्होंने कहा कि उस समय शाम होते ही लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे और समाज में लगातार आपराधिक घटनाएं होती थीं. उन्होंने यह भी कहा कि पहले हिंदू-मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश होती थी, लेकिन 2005 के बाद राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ और सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से विकास के कार्य किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम किया है और आगे भी राज्य के विकास के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं. हालांकि, उनके संबोधन के दौरान राज्यसभा जाने के सवाल पर उन्होंने पूरी तरह चुप्पी साधे रखी. गौरतलब है कि 5 मार्च को नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद से राज्य और देश की राजनीति में इस विषय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

मधेपुरा की सभा में इस मुद्दे पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जरूर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निजी फैसला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं और भविष्य में भी वे राज्य के हित में काम करते रहेंगे.

विजय चौधरी के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर आए और अपना भाषण शुरू किया, लेकिन उन्होंने राज्यसभा के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की. सभा के दौरान कई लोग यह कहते भी सुने गए कि नीतीश कुमार दिल्ली न जाएं और बिहार में रहकर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें. इस दौरान लोगों ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए.

ऐसे में नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन और दिल्ली की राजनीति में संभावित भूमिका अब चर्चा का विषय बन गई है. मधेपुरा में भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं. सुपौल और मधेपुरा-दोनों जगहों की सभाओं में इस विषय पर उनकी चुप्पी ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है.

जानकारी हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे फेज में आज सुपौल पहुंचे थे उसके बाद वह मधेपुरा में सभा संबोधित किया और मधेपुरा में ही वह 3 दिन विधान पार्षद ललन सर्राफ के घर पर रहेंगे और कोसी - सीमांचल के विभिन्न जिलों में समृद्धि यात्रा का दौरा करेंगे.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: CM नीतीश ने शुरू की समृद्धि यात्रा, मधेपुरा में 216 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन

TAGS

CM nitish kumarRajya sabhaBihar News

Trending news

Iran-Israel War
ईरान-इजरायल की जंग से भारत की रसोई तंग,पटना से लेकर रांची तक गैस को लेकर मचा हाहाकार
Bihar News
स्पीकर नहीं, नेता विरोधी दल के खिलाफ लाया जाना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव: ललन सिंह
Bihar Diwas
'गांव का लड़का' चला विदेश, सिडनी में सजेगी संजीव मुकेश की कविताओं की महफिल
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनावः तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस विधायक
Akhtarul Iman
'अभी कोई संपर्क नहीं', अख्तरुल ईमान की दो टूक, अधर में महागठबंधन का वोट गणित
siwan news
Target पर सीवान का ज्वेलरी शॉप: पहले मिली थी 20 लाख की रंगदारी की धमकी, अब बड़ी चोरी
patna news
LPG गैस सिलेंडर की किल्लतः जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, ESMA लागू
Patna Metro
पटना मेट्रो कॉरिडोर-2 अपडेट: 800 मीटर की टनल खुदाई के लिए मिली हरी झंडी
Ranchi News
रांची में गैस सिलेंडर के लिए मारामारीः घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे लोग
Rajya Sabha Chunav 2026
JDU के संजय झा बनेंगे राज्यसभा के अगले उपसभापति? नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी प्लानिंग