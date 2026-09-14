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5 से 6 गोलियां मारकर अपराधी विक्की मेहता की हत्या, मधेपुरा में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, मचा हड़कंप

मधेपुरा के पुरैनी में 14 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को सनसनीखेज वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया. यहां पर मुखिया प्रतिनिधि कुख्यात अपराधी विक्की मेहता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:35 PM IST
5 से 6 गोलियां मारकर अपराधी विक्की मेहता की हत्या, मधेपुरा में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, मचा हड़कंप
Image Credit: मधेपुरा में अपराधी विक्की मेहता की गोली मारकर हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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