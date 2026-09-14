/5 से 6 गोलियां मारकर अपराधी विक्की मेहता की हत्या, मधेपुरा में अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम, मचा हड़कंप

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मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड से इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है. नरदह पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कुख्यात अपराधी विक्की मेहता की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि परिजनों और समर्थकों में मातम पसरा हुआ है.
अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी
जानकारी के अनुसार, विक्की मेहता पुरैनी थाना क्षेत्र के नयाटोला चौक के समीप बिहार सरकार भवन के निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे. इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुरैनी पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया.
रास्ते में ही मौत हो गई
इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई बासुकी ने बताया कि विक्की मेहता निर्माण कार्य देखकर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया.
जांच में शरीर पर पांच-छह गोली के निशान पाए गए
वहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. भास्कर ने बताया कि विक्की मेहता नामक मरीज अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो चुकी थी. जांच में शरीर पर पांच-छह गोली के निशान पाए गए हैं.
काम देखकर यह वापस हो रहे थे इसी दौरान हत्या
इस संबंध में पुरैनी थाना अध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि काम देखकर यह वापस हो रहे थे इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है.
हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती तौर पर आपसी रंजिश को घटना की वजह माना जा रहा है. हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है. परिजनों की ओर से कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किए जाने की बात भी सामने आ रही है.
इस संबंध में उदाकिशनगंज अनुमंडल पुलिस अधिकारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है कि10 से 12 राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई है. विक्की मेहता पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पहले अपराधियों ने इसे पीछा किया है और उसके बाद फायरिंग कर दिया. पुलिस सभी मामले की छानबीन कर रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार