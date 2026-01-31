Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3093130
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और...लिंक पर क्लिक करते ही हो जाता कांड!

Madhepura Cyber ​​Fraud: मधेपुरा में एक अजीब घटना सामने आई है. जब एसडीएम के नंबर से शादी के कार्ड बंटने लगे, तो लोग भौचक्के रह गए… फिर साइबर साजिश का खौफनाक राज खुला.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:13 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा में SDM साहब के नंबर से शादी का कार्ड
मधेपुरा में SDM साहब के नंबर से शादी का कार्ड

Madhepura News: मधेपुरा में उस वक्त अजीबोगरीब हलचल मच गई, जब जिले के सैकड़ों लोगों के मोबाइल फोन पर एक साथ शादी का कार्ड आने लगा. हैरानी की बात यह थी कि यह कार्ड किसी आम नंबर से नहीं, बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) मधेपुरा के सरकारी मोबाइल नंबर से भेजा जा रहा था.

लोग पहले तो इसे देखकर चौंके…
'एसडीएम साहब की शादी?'

'किसकी शादी का कार्ड भेज रहे हैं?'
कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ भौचक्के रह गए और कई लोगों ने बिना ज्यादा सोचे-समझे कार्ड वाली एपीके (APK) फाइल खोल ली, लेकिन जैसे ही फाइल खुली, मुस्कान डर में बदल गई. किसी के मोबाइल से अपने आप कॉल जाने लगे, किसी के फोन हैंग होने लगे, तो किसी के व्हाट्सऐप से अनजान मैसेज दूसरों को भेजे जाने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

देखते ही देखते शहर में खबर फैल गई कि यह शादी का कार्ड नहीं, बल्कि वायरस और साइबर ठगी का जाल है. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर, व्हाट्सऐप स्टेटस लगाकर और सोशल मीडिया पर चेतावनी देकर अपील शुरू कर दी. 'कोई भी शादी का कार्ड वाला एपीके फाइल न खोले.'
कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो गया कि एसडीएम मधेपुरा का सरकारी मोबाइल नंबर हैक कर लिया गया है.

गनीमत रही कि समय रहते लोगों में सतर्कता फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बच गया. इस संबंध एसडीएम संतोष कुमार कुछ भी बोलने से इनकार किया है. वहीं एसडीएम ने व्हाट्सएप स्टेटस में सबों से अनुरोध किया है शादी का कार्ड न खोले. इस संबंध में साइबर थाना के प्रभारी ने फोन पर बताया कि एसडीएम ने किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं आया है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा, हैवानियत, गिरफ्तारी और फिर...

TAGS

Cyber ​​fraudMadhepura SDMBihar News

Trending news

Cyber ​​fraud
मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और लिंक पर क्लिक करते ही...
patna news
पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा, हैवानियत, गिरफ्तारी और फिर...
Bihar Engineering University
Good News: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अप्रैल तक होगी पूरी तरह तैयार
Dhanbad municipal elections
धनबाद नगर निकाय चुनाव: वकीलों की हड़ताल ने बिगाड़ा प्रत्याशियों का खेल
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह के प्यार में पागल हुईं सनी लियोनी! 'चेहरा तेरा' में दिखा दोनों का रोमांस
patna news
क्या छुपा है आकाश में? पटना के तारामंडल में खुलेगा ब्रह्मांड का राज
Muzaffarpur News
व्यापार के सिलसिले में आए थे बिहार, बंद कमरे में मिली पिता-पुत्र की लाश
Bhagalpur Bird flu
बर्ड फ्लू का कहर: नवगछिया में 100 से ज्यादा कौवों की मौत, H5N1 वायरस की पुष्टि
Bhojpuri news
मनोज तिवारी की पहचान पर 'डाका', फर्जी अकाउंट से बिगड़ रही थी छवि, जानें पूरा मामला
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंचा, PIL दाखिल करके की गई ये मांग