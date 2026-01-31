मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और...लिंक पर क्लिक करते ही हो जाता कांड!

Madhepura Cyber Fraud: मधेपुरा में एक अजीब घटना सामने आई है. जब एसडीएम के नंबर से शादी के कार्ड बंटने लगे, तो लोग भौचक्के रह गए… फिर साइबर साजिश का खौफनाक राज खुला.
Madhepura News: मधेपुरा में उस वक्त अजीबोगरीब हलचल मच गई, जब जिले के सैकड़ों लोगों के मोबाइल फोन पर एक साथ शादी का कार्ड आने लगा. हैरानी की बात यह थी कि यह कार्ड किसी आम नंबर से नहीं, बल्कि अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) मधेपुरा के सरकारी मोबाइल नंबर से भेजा जा रहा था.
लोग पहले तो इसे देखकर चौंके…
'एसडीएम साहब की शादी?'
'किसकी शादी का कार्ड भेज रहे हैं?'
कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ भौचक्के रह गए और कई लोगों ने बिना ज्यादा सोचे-समझे कार्ड वाली एपीके (APK) फाइल खोल ली, लेकिन जैसे ही फाइल खुली, मुस्कान डर में बदल गई. किसी के मोबाइल से अपने आप कॉल जाने लगे, किसी के फोन हैंग होने लगे, तो किसी के व्हाट्सऐप से अनजान मैसेज दूसरों को भेजे जाने लगे.
देखते ही देखते शहर में खबर फैल गई कि यह शादी का कार्ड नहीं, बल्कि वायरस और साइबर ठगी का जाल है. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को फोन कर, व्हाट्सऐप स्टेटस लगाकर और सोशल मीडिया पर चेतावनी देकर अपील शुरू कर दी. 'कोई भी शादी का कार्ड वाला एपीके फाइल न खोले.'
कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो गया कि एसडीएम मधेपुरा का सरकारी मोबाइल नंबर हैक कर लिया गया है.
गनीमत रही कि समय रहते लोगों में सतर्कता फैल गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बच गया. इस संबंध एसडीएम संतोष कुमार कुछ भी बोलने से इनकार किया है. वहीं एसडीएम ने व्हाट्सएप स्टेटस में सबों से अनुरोध किया है शादी का कार्ड न खोले. इस संबंध में साइबर थाना के प्रभारी ने फोन पर बताया कि एसडीएम ने किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं आया है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार
