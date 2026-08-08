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'छिपकली वाली खिचड़ी खाओ और चुप रहो', शिकायत पर स्कूल में ताला जड़ भागे शिक्षक, मधेपुरा में 60 बच्चों की बिगड़ी तबीयत

Madhepura News: मधेपुरा में मिड डे मिल में बनने वाली खिचड़ी में मरी हुई छिपकली मिली. इस खिचड़ी को खाने से स्कूल के 60 बच्चे बीमार हो गए. खिचड़ी में छिपकली की बात प्रभारी प्रधानाध्यापिका और रसोइया को बताई, लेकिन उन्होंने का चुप रहो आर खाओ.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:18 PM IST
'छिपकली वाली खिचड़ी खाओ और चुप रहो', शिकायत पर स्कूल में ताला जड़ भागे शिक्षक, मधेपुरा में 60 बच्चों की बिगड़ी तबीयत
Image Credit: (Z News) मधेपुरा में मध्याह्न भोजन में मिली छिपकली, 60 बच्चे बीमार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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