मधेपुरा पहुंचे डिप्टी सीएम बिजेंद्र प्रसाद यादव, बीएनएमयू के मंच से युवाओं को दिया सफलता का महामंत्र

Madhepura News: मधेपुरा स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय (BNMU) के नॉर्थ कैंपस में रविवार (17 मई, 2026) को बिहार के उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के सम्मान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत उपमुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर की. इस मौके पर कुलपति प्रो. बिमलेंदु शेखर झा ने उन्हें पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया. समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में सफलता के लिए केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि संस्कार और भाषा का ज्ञान भी बेहद आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि भूपेंद्र बाबू के नाम पर स्थापित बीएनएमयू लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जो पूरे कोसी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. उन्होंने भूपेंद्र बाबू को सच्चा समाजवादी नेता बताते हुए कहा कि उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं के अनुभव और व्यवहार से युवाओं को सीख लेने की जरूरत है. जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे घर-घर जाकर वोट नहीं मांगते, बल्कि कुछ पंचायतों को मिलाकर एक बैठक करते हैं और लोगों से कहते हैं कि यदि काम किया है तो वोट दें, नहीं किया है तो मत दें. उन्होंने कर्म को ही पूजा बताते हुए हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही.

कुलपति प्रो. बीएस झा ने अपने संबोधन में कहा कि बिजेंद्र यादव ने समाजवाद को व्यवहारिक रूप दिया है. उन्होंने बिहार में बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले जहां दिनों तक बिजली नहीं रहती थी, वहीं आज गांव-गांव तक बिजली पहुंच चुकी है. उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि शिक्षा क्षेत्र में भी उपमुख्यमंत्री का योगदान सराहनीय रहा है. टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. कैलाश प्रसाद ने बिजेंद्र यादव को कोसी क्षेत्र का विश्वकर्मा बताते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पिछड़े इलाके में विकास की नई दिशा मिली है.

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वहीं, विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी निदेशक प्रो. नरेश कुमार ने कहा कि उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से कोसी क्षेत्र और विश्वविद्यालय दोनों को काफी लाभ मिला है. मधेपुरा कॉलेज के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉ. अशोक कुमार ने समारोह में मधेपुरा में एयरपोर्ट निर्माण की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हवाई सेवा समय की जरूरत है. कार्यक्रम में सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, सिंहेश्वर विधायक रमेश ऋषिदेव, कुलसचिव डॉ. अशोक कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे. समारोह का संचालन डॉ. जैनेन्द्र कुमार ने किया.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मधेपुरा