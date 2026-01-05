BEPC Outsourcing Scam: नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप, पटना से मधेपुरा तक फैला नेटवर्क

BEPC Outsourcing Scam: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) में आउटसोर्सिंग बहाली के नाम पर बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी और संगठित ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मेसर्स ग्लोबस इंफॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हुई बहाली में अभ्यर्थियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये वसूले जाने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में पीड़ित अभ्यर्थियों ने पटना के कदमकुआं थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षा विभाग से जुड़े कई प्रभावशाली नामों को सीधे तौर पर नामजद किया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित ठगी नेटवर्क का एक मजबूत तार मधेपुरा से जुड़ता दिख रहा है.

प्रति नौकरी 2.50 लाख की डील, 40 लाख की अवैध वसूली: पीड़ित अभ्यर्थी अवधेश कुमार के अनुसार, बीईपीसी सैदपुर कार्यालय में नौकरी के लिए संपर्क करने पर उन्हें बीईपीसी के प्रशाखा अधिकारी संजय यादव (मधेपुरा निवासी) के पास भेजा गया. यहीं से मधेपुरा कनेक्शन खुलकर सामने आता है. आरोप है कि संजय यादव के कक्ष में बैठकर ही वरुण कुमार, अमृता कुमारी, दीपक कुमार और भवेश कुमार ने खुलेआम नौकरी के बदले 2.50 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की.

बताया गया कि इस फर्जी सौदे के तहत अभ्यर्थियों से कुल 40 लाख रुपये वसूले गए, जिसमें 1.50 लाख रुपये ऑनलाइन और शेष राशि नकद ली गई. आवेदन में जिस भावेश का जिक्र किया गया है, उस भवेश कुमार को अभी सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति का प्रबंधक बनाया गया है.

मधेपुरा के अधिकारी, मधेपुरा का पैसा, पटना की बहाली- पूरी चेन संदिग्ध: पूरे प्रकरण में मधेपुरा में डीआईएल पद पर कार्यरत दीपक कुमार, सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति में प्रबंधक पद पर कार्यरत भवेश कुमार और मधेपुरा निवासी के अलावा बीईपीसी में प्रशाखा अधिकारी संजय यादव हैं. इन तीनों की भूमिका ने मधेपुरा को इस कथित नियुक्ति घोटाले का अहम केंद्र बना दिया है. आरोप है कि यहीं से अभ्यर्थियों को भरोसे में लिया गया और पटना की बहाली का रास्ता दिखाया गया.

सरकारी पत्र दिखाकर रची गई ठगी की स्क्रिप्ट: पीड़ितों का दावा है कि बीईपीसी का पत्रांक 4578/23.9.2025 दिखाकर भरोसा दिलाया गया, जिसमें प्रत्येक जिले में चार-चार मानव बल की आपूर्ति के लिए ग्लोबस इंफॉर्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करार की बात कही गई थी. इसी सरकारी पत्र की आड़ में कथित रूप से भर्ती माफिया ने अभ्यर्थियों को जाल में फंसाया और मधेपुरा से लेकर पटना तक नेटवर्क खड़ा किया गया.

पैसे से सुरक्षित हुई नियुक्तियां? सबसे गंभीर आरोप यह है कि-

वरुण कुमार (डीआईएल – नवादा)

दीपक कुमार (डीआईएल – मधेपुरा)

अमृता कुमारी (डीआईएल – भोजपुर)

इन तीनों ने अभ्यर्थियों से वसूली गई रकम का इस्तेमाल अपनी खुद की नियुक्ति सुरक्षित कराने में किया. विशेष रूप से मधेपुरा में पदस्थापित दीपक कुमार और भवेश कुमार को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं.

शिकायतों की झड़ी, लेकिन मधेपुरा प्रशासन भी किनारे

पीड़ितों ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, बीईपीसी, डीएम नवादा, मधेपुरा, भोजपुर, डीईओ मधेपुरा, नवादा, भोजपुर को पत्र भेजा है. हालांकि, मधेपुरा के डीएम ने कहा, इस बारे में उनकी ओर से कोई पत्र नहीं लिखा गया है. वहीं डीपीओ अभिषेक कुमार, मधेपुरा ने कहा, यह बहाली पटना से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है. जिला स्तर की कोई भूमिका नहीं है.

लेकिन सवाल यही है कि जब नामजद आरोपी मधेपुरा में पदस्थापित हैं, तो जिला प्रशासन खुद को पूरी तरह अलग कैसे बता सकता है?

अब सवाल सीधे मधेपुरा से पटना तक क्या मधेपुरा इस आउटसोर्सिंग घोटाले का एक अहम लिंक है? क्या पटना में हुई बहाली की जमीन जिलों में तैयार की गई? और क्या बेरोजगार युवाओं से वसूला गया पैसा सिस्टम के भीतर ही घुमाया गया?

यह मामला अब सिर्फ ठगी नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग में जड़ जमा चुके आउटसोर्सिंग माफिया की ओर इशारा करता है, जिसकी जड़ें मधेपुरा से पटना तक फैली हुई हैं. अब देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच कर मधेपुरा से पटना तक की परतें खोलती है या यह फाइल भी सिस्टम की अलमारियों में दफन होकर रह जाएगी.