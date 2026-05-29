मधेपुरा में शिक्षा व्यवस्था तार-तार: 19 साल, 7 शिक्षक, 200 बच्चे... लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ 'बांस और चदरा'

Madhepura News: बिहार के शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े दावों के बीच मधेपुरा जिले से एक कड़वी सच्चाई सामने आई है, जो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है. यह मामला मुरलीगंज प्रखंड की भटखोरा पंचायत में स्थित नव-स्थापित प्राथमिक विद्यालय, भटखोरा पश्चिमी टोला से जुड़ा है, जहां 19 साल बीत जाने के बाद भी, स्कूल के पास अपनी कोई इमारत नहीं है. हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग ने इस स्कूल की स्थापना साल 2007 में ही कर दी थी. इसके बाद, लगभग आठ वर्षों तक, यानी 2016 तक यह स्कूल एक स्थानीय ग्रामीण, बंदेलाल मंडल के घर के दरवाजे पर ही चलता रहा. इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए अपनी निजी जमीन सरकार को दान कर दी. लेकिन, आज तक उस जमीन के टुकड़े पर एक भी ईंट नहीं रखी गई है.

इसका नतीजा यह है कि आज भी सैकड़ों बच्चों का भविष्य बांस बल्ले और चदरा के सहारे टिका हुआ है. ग्रामीणों और शिक्षकों के आपसी सहयोग से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को जारी रखने के लिए किसी तरह बांस के खंभों से एक अस्थायी ढांचा खड़ा किया गया है. चाहे बारिश हो या चिलचिलाती धूप, छात्र इन्हीं जर्जर हालात के बीच अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल का स्टाफ, जिसमें कुल सात शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक शामिल हैं. लगभग 19 वर्षों से बिना किसी उचित स्कूल भवन के ही अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है. स्कूल में 200 से अधिक छात्रों का नामांकन है, जबकि लगभग 150 बच्चे रोजाना उपस्थित रहते हैं.

हाल ही में आए एक भयंकर तूफान में स्कूल का शेल्टर उड़ जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और शिक्षकों ने मलबे में दबे हुए एक दर्जन से ज्यादा जहरीले सांपों को मार डाला, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों से मदद के लिए बार-बार गुहार लगाई है. हालांकि, उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिले, लेकिन जमीनी स्तर पर स्कूल की हालत आज भी पूरी तरह से उपेक्षा की कहानी बयां करती है. स्कूल के हेडमास्टर अनिल कुमार भास्कर ने बताया कि अभी तक स्कूल की एक ठीक-ठाक इमारत का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को ही भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें बारिश के मौसम में चिलचिलाती गर्मी में और तूफानों के दौरान गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जब भी तेज हवाओं के कारण टीन का शेड क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाती हैं. उन्होंने आगे बताया कि स्कूल परिसर में अक्सर सांप और कीड़े-मकोड़े दिखाई देते हैं, जिससे वहां हमेशा ही डर का माहौल बना रहता है.

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इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि उक्त स्कूल के लिए भवन की मांग विभाग में आधिकारिक तौर पर दर्ज कर ली गई है और इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा. अब यहां एक अहम सवाल उठता है कि अगर स्कूल के पास अपना कोई भवन ही नहीं है, तो बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कैसे मिल सकती है? क्या सरकारी योजनाएं केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित हैं? अगर बात करें शिक्षा विभाग की, तो पिछले 19 सालों से वह आखिर कर क्या रहा है? मधेपुरा जिले के भटखोरा में स्थित यह स्कूल आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है. एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर आंकड़ों और राजनीतिक बयानबाजी की आड़ में छिपी रह जाती है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार