'मेरे साथ संबंध बनाओ और शादी करो', महिला टीचर ने किया मना, तो आशिक ने क्लासरूम में की दरिंदगी

Madhepura Latest News: माधेपुरा में महिला शिक्षिका पर जानलेवा हमला हुआ है. महिला शिक्षिका ने कहा कि वह एक साल से शादी का दबाव बना रहा है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:30 PM IST

Madhepura News: मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के पीपरा करौती पंचायत स्थित केपीएन प्लस टू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शनिवार को अपराध का गवाह बन गया. अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान एक महिला शिक्षिका पर उसी विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा में घुसकर हमला कर दिया. अचानक हुई इस वारदात से पूरे स्कूल में भगदड़ और दहशत का माहौल बन गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने शिक्षिका से पहले बहस की और फिर हाथापाई शुरू कर दी. छात्र-छात्राएं डर के मारे सहम गए, परीक्षा कक्ष में अफरा-तफरी मच गई. अन्य शिक्षकों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया.

जबरन प्रेम संबंध और विवाह का दबाव बना रहा था आरोपी
पीड़ित शिक्षिका ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले लगभग एक वर्ष से जबरन प्रेम संबंध और विवाह का दबाव बना रहा था. लगातार इंकार के बावजूद वह पीछा करता रहा और शनिवार को उसने हिंसक रूप ले लिया. हमला इतना अचानक था कि शिक्षिका को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

रास्ते में छींटाकशी करता था आरोपी शिक्षक
पीड़िता फरवरी 2024 में बीपीएससी टीआई-2 के तहत सहायक शिक्षक के रूप में विद्यालय में पदस्थापित हुई थीं. वह उदाकिशुनगंज में किराए के मकान में रहती हैं. आरोप है कि आरोपी शिक्षक रास्ते में छींटाकशी करता था और स्कूल के कागजात का बहाना बनाकर उनके आवास तक भी पहुंचता रहा.

आरोपी से गहन पूछताछ
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अविनाश कुमार स्वयं थाना पहुंचे और पीड़िता से पूछताछ की. थानाध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि महिला शिक्षिका के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.

पीएचसी में भर्ती घायल शिक्षिका
घायल शिक्षिका को देर शाम पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके कान में चोट की पुष्टि की है. इस घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा चौथे चरण का आया रिजल्ट, 4932 पास

रिपोर्ट: प्रिंस सूरज

