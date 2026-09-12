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मधेपुरा में 21 केस लटकाने वाले 14 पुलिस अफसरों पर FIR, महकमे में हड़कंप

मधेपुरा एसपी संदीप सिंह की मासिक क्राइम मीटिंग में लंबे समय से लंबित कांडों की समीक्षा की गई थी. तबादले के बाद जिन अनुसंधानकर्ताओं ने कांड का प्रभार नहीं सौंपा, उन्हें कई बार इसके लिए कहा गया था. मगर, उन्होंने ऐसा नहीं किया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:08 PM IST
मधेपुरा में 21 केस लटकाने वाले 14 पुलिस अफसरों पर FIR, महकमे में हड़कंप
Image Credit: मधेपुरा में लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर ही दर्ज हो गया FIR (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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