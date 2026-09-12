मधेपुरा में 21 केस लटकाने वाले 14 पुलिस अफसरों पर FIR, महकमे में हड़कंप

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आपराधिक मामलों के अनुसंधान में लापरवाही और वर्षों तक केस का प्रभार नहीं सौंपने वाले पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ मधेपुरा पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2024 के बीच दर्ज 21 गंभीर मामलों के अनुसंधान को लंबित रखने के आरोप में 14 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
जिन मामलों में कार्रवाई की गई है, उनमें हत्या, मारपीट, मद्य निषेध कानून और विद्युत अधिनियम से जुड़े मुकदमे शामिल हैं. पुलिस की विभागीय समीक्षा के दौरान इन मामलों के लंबे समय से लंबित रहने और संबंधित अनुसंधानकर्ताओं द्वारा केस का प्रभार दूसरे पदाधिकारी को नहीं सौंपे जाने का मामला सामने आया.
पुलिस के अनुसार, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कई पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था. तबादले के बाद संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को बार-बार निर्देश दिया गया कि वे अपने पास लंबित कांडों का प्रभार दूसरे पदाधिकारी को सौंपें, ताकि अनुसंधान प्रभावित न हो और मामलों का समय पर निष्पादन किया जा सके. इसके बावजूद कई मामलों में प्रभार नहीं सौंपा गया. विभागीय स्तर पर फोन और पत्राचार के माध्यम से निर्देश दिए जाने के बाद भी जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.
21 मामलों का अनुसंधान अब नए अधिकारी के जिम्मे
सिंहेश्वर थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 14 एसआई और एएसआई को नामजद किया गया है. अब इन सभी 21 लंबित मामलों के अनुसंधान और निष्पादन की जिम्मेदारी एसआई रौशन कुमार को दी गई है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कई पूर्व अनुसंधानकर्ताओं ने लंबित कांडों का प्रभार सौंप दिया है. जिन अधिकारियों की ओर से अब भी प्रभार नहीं सौंपा गया है, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
दूसरे जिलों में तैनात और रिटायर पुलिसकर्मी भी नामजद
प्राथमिकी में शामिल पुलिस पदाधिकारियों में कई ऐसे हैं, जो वर्तमान में मधेपुरा से बाहर कई जिलों में पदस्थापित हैं. कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर तैनात हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं.
क्राइम मीटिंग में सामने आया मामला
बताया गया कि मधेपुरा एसपी संदीप सिंह की मासिक क्राइम मीटिंग में लंबे समय से लंबित कांडों की समीक्षा की गई थी. इसी दौरान कई मामलों में अनुसंधान पूरा नहीं होने और तबादले के बाद भी पूर्व अनुसंधानकर्ताओं द्वारा कांड का प्रभार नहीं सौंपे जाने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. निर्देश के बावजूद लापरवाही जारी रहने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई की गई.
मधेपुरा सदर डीएसपी नेसार अहमद शाह ने बताया कि तबादले के बाद जिन अनुसंधानकर्ताओं ने कांड का प्रभार नहीं सौंपा, उन्हें कई बार इसके लिए कहा गया था. प्रभार नहीं मिलने से मामलों का अनुसंधान और निष्पादन प्रभावित हो रहा था. कार्रवाई शुरू होने के बाद कई अधिकारियों ने प्रभार सौंप दिया है, जबकि शेष मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
लापरवाही पर पुलिस मुख्यालय का भी सख्त रुख
पुराने मामलों के अनुसंधान में देरी को लेकर पुलिस मुख्यालय पहले से ही गंभीर है. अनुसंधानकर्ताओं द्वारा केस डायरी लंबित रखने और कांड का प्रभार नहीं सौंपने के मामलों में कार्रवाई का सिलसिला पहले भी सामने आ चुका है. मधेपुरा में फरवरी 2025 में भी लंबित मामलों के अनुसंधान को लेकर 31 दारोगाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अब सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के 21 मामलों को लेकर 14 पुलिस पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गंभीर आपराधिक मामलों का समय पर अनुसंधान और निष्पादन जरूरी है. लंबे समय तक केस लंबित रखने या तबादले के बाद कांड का प्रभार नहीं सौंपने जैसी लापरवाही को अब गंभीरता से लिया जा रहा है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार