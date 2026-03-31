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नशे में बेसुध देवर की भौजाई से कराई जा रही थी जबरन शादी, मधेपुरा पुलिस ने रोका

Madhepura Latest News:मधेपुरा में अजब-गजब शादी होने का मामला सामने आया. यहां पर नशे में बेसुध देवर की भौजाई से जबरन शादी कराई जा रही थी, तभी पुलिस ने पहुंचकर रोक दिया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:37 PM IST

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नशे में बेसुध देवर की भौजाई से कराई जा रही थी जबरन शादी
नशे में बेसुध देवर की भौजाई से कराई जा रही थी जबरन शादी

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवर और भौजाई की जबरन शादी कराए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा नशे की हालत में बेसुध है, इसके बावजूद शादी की रस्में पूरी कराई जा रही हैं.

मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है. काशीपुर निवासी स्वर्गीय तारिणी प्रसाद शाह के पुत्र राजेश कुमार ने थाने में आवेदन देकर अपने भाई मुकेश कुमार के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो पता चला कि मुकेश कुमार की जबरन शादी उनके ही बड़े भाई की पत्नी के साथ कुमारखंड थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव में कराई जा रही थी.

बताया जा रहा है कि महिला और उसके पति के बीच पिछले दो वर्षों से विवाद चल रहा था. इसी बीच महिला के मायके वालों पर आरोप है कि उन्होंने मुकेश कुमार को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी शादी कराने की कोशिश की. हैरानी की बात यह है कि महिला की एक 8 साल की बेटी भी है.

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घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक होश में नहीं है, जबकि पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं और आसपास मौजूद लोग जल्दबाजी में शादी कराने में जुटे हैं.

पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए युवक को बरामद कर थाने लाया. मुरलीगंज थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

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