/साथ जाने से मना किया तो देवर बना हत्यारा, मधेपुरा में मछली पकड़ने गई महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार

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मधेपुरा के गम्हरिया थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद में एक युवक ने महिला की चाकू गोदकर हत्या कर दी. महिला की पहचान सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के बुढ़ावे वार्ड-13 निवासी सुमन ऋषिदेव भागमनी देवी (35) के रूप में हुई है. वारदात गम्हरिया थाना क्षेत्र के रूपौली स्थित बैंगा नदी किनारे की है.
महिला का देवर से था प्रेम संबंध
बताया जा रहा है कि भागमनी देवी कुछ महिलाओं और बच्चों के साथ नदी में मछली पकड़ने गई थी. तभी आरोपी युवक वहां आ गया और ताबड़तोड़ चाकू से बाहर कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, भागमनी देवी पिछले पांच दिनों से अपने ननद के घर रूपौली में रह रही थी. करीब 10 दिन पहले वह रिश्ते में देवर भवेश कुमार के साथ घर से चली गई थी. दोनों करीब दो दिन पंजाब में रहे. इसके बाद भागमनी वापस लौट आई.
भागमनी देवी महिलाओं और बच्चों के साथ बैंगा नदी में पकड़ रही थी मछली
परिजनों के अनुसार, महिला का मोबाइल फोन भवेश के पास ही था. भागमनी देवी महिलाओं और बच्चों के साथ बैंगा नदी में मछली पकड़ रही थी. इसी दौरान भवेश वहां पहुंचा और बात करने के बहाने भागमनी को कुछ दूर ले गया. महिला ने उससे अपना मोबाइल वापस मांगा.
महिला के भांजे के अनुसार, भवेश उसे दोबारा अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन भागमनी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया.
भवेश ने चाकू निकालकर भागमनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया
विवाद बढ़ते ही भवेश ने चाकू निकालकर भागमनी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने महिला की पीठ में चाकू से वार किया. इसके अलावा हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई बार चाकू मारा. गंभीर रूप से घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल, अभी तक इस घटना पर पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है.
रिपोर्ट : प्रशांत कुमार