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साथ जाने से मना किया तो देवर बना हत्यारा, मधेपुरा में मछली पकड़ने गई महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार

मधेपुरा में अवैध संबंध के विवाद में प्रेमिका की चाकू गोदकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. महिला की हत्या का आरोप देवर पर लगा है. बताया जा रहा है कि महिला ने देवन के साथ जाने से इंकार किया तो उसने भागमनी की जान ले ली.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 21, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:20 PM IST
साथ जाने से मना किया तो देवर बना हत्यारा, मधेपुरा में मछली पकड़ने गई महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से वार
Image Credit: अवैध संबंध के विवाद में प्रेमिका की चाकू गोदकर निर्मम हत्या (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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