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मधेपुरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, घंटों लगा रहा लंबा जाम

Madhepura Train Accident: मधेपुरा रेलवे स्टेशन के समीप शनिवार को एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई. इस हादसे की वजह से दो घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:37 PM IST
मधेपुरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, घंटों लगा रहा लंबा जाम
Image Credit: मधेपुरा रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी बेपटरी

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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