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मधेपुरा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित भिड़खी रेलवे फाटक के पास 20 जून, 2026 दिन शनिवार को एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई. घटना स्टेशन क्षेत्र में शंटिंग (सेटिंग) के दौरान हुई. हालांकि, इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फाटक के आसपास यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
प्रत्यक्षदर्शी अवधेश पासवान ने बताया कि जैसे ही मालगाड़ी पटरी से उतरी, वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. संभावित हादसे की आशंका को देखते हुए लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान बेपटरी हुई मालगाड़ी ने फाटक के समीप लगी रेलिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
घटना के बाद भिड़खी रेलवे फाटक पर आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई. फाटक बंद रहने और रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी के बेपटरी होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थानीय लोगों को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी.
खबर लिखे जाने तक रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद थे और बेपटरी हुए डिब्बे को पुनः पटरी पर लाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी था. रेलवे प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा हुआ है, लेकिन यातायात बहाल नहीं होने से लोगों की परेशानी लगातार बनी हुई है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह हादसा कुछ देर पहले या भीड़भाड़ के समय हुआ होता, तो बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था. फिलहाल, रेलवे प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार