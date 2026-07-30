/मधेपुरा में खौफनाक वारदात: बंद बोरे में मिला लैब मैनेजर का शव, मुंह से निकल रहा था खून

मोबाइल हुआ स्विच ऑफ, फिर...

मृतक की पत्नी निशा कुमारी ने सदर थाना में आवेदन देकर मनी कुमार यादव, उसकी पत्नी पूजा कुमारी, मनी के पिता दिनेश यादव, पूजा के पिता नरेश यादव और मनी के भाई संदीप कुमार को नामजद आरोपी बनाया है. आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना वाले दिन सुबह मनी कुमार, संदीप कुमार और पूजा कुमारी ने लगातार फोन कर बाबू साहब को अपने घर बुलाया. पहले उन्होंने जाने में असमर्थता जताई, लेकिन बार-बार आग्रह किए जाने पर करीब 10 बजे घर से निकल गए. दोपहर बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से बोरे में बंद शव मिलने की जानकारी मिली.