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मधेपुरा में खौफनाक वारदात: बंद बोरे में मिला लैब मैनेजर का शव, मुंह से निकल रहा था खून

मधेपुरा में खौफनाक वारदात हुई है. बंद बोरे में लैब मैनेजर का शव बरामद किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना के बाद मृतक के पास मौजूद करीब आठ लाख रुपये नगद, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, सोने की अंगूठी, सोने की चेन और चांदी का ब्रेसलेट भी गायब है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:36 AM IST
मधेपुरा में खौफनाक वारदात: बंद बोरे में मिला लैब मैनेजर का शव, मुंह से निकल रहा था खून
Image Credit: मधेपुरा: बंद बोरे में मिला लैब मैनेजर का शव (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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