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Madhepura Love Marriage: मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र की गिद्दा पंचायत के हसनपुरा गांव में एक युवती के साथ उसके ही माता-पिता द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें युवती के साथ मारपीट की जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्या हैं पूरा मामला?
बता दें कि हसनपुरा गांव की रहने वाली पूजा कुमारी ने करीब एक महीने पहले बिट्टू कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो उसका दूर का भतीजा लगता है. दोनों परिवार एक-दूसरे के काफी पास रहते हैं. शादी से नाराज होकर, दोनों परिवारों और गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई. पंचायत ने जोड़े को अलग करने का फैसला किया और लड़के के परिवार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही, यह भी तय हुआ कि यह रकम लड़की के परिवार को दी जाएगी. स्थानीय गांव के मुखिया वीरेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि ऐसी पंचायत हुई थी. बताया जा रहा है कि 8 जून को युवती के माता-पिता उसके ससुराल गए और उसे समझा-बुझाकर अपने घर वापस ले आए.
आरोप है कि घर पहुंचते ही उस युवती के साथ मारपीट की गई. वायरल वीडियो में युवती की मां उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटकती हुई और पिता उसके गले पर पैर दबाते हुए दिखाई दे रहे हैं. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती को बचाया और थाने ले गई. शंकरपुर स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) राजीव कुमार ने बताया कि पीड़िता से लिखित शिकायत मिली है. वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार