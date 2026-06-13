क्या हैं पूरा मामला?

बता दें कि हसनपुरा गांव की रहने वाली पूजा कुमारी ने करीब एक महीने पहले बिट्टू कुमार से प्रेम विवाह किया था, जो उसका दूर का भतीजा लगता है. दोनों परिवार एक-दूसरे के काफी पास रहते हैं. शादी से नाराज होकर, दोनों परिवारों और गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई. पंचायत ने जोड़े को अलग करने का फैसला किया और लड़के के परिवार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही, यह भी तय हुआ कि यह रकम लड़की के परिवार को दी जाएगी. स्थानीय गांव के मुखिया वीरेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि ऐसी पंचायत हुई थी. बताया जा रहा है कि 8 जून को युवती के माता-पिता उसके ससुराल गए और उसे समझा-बुझाकर अपने घर वापस ले आए.