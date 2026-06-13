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जिस मां-बाप ने चलना सिखाया, उसी ने बेटी के बालों को पकड़कर घसीटा... पैर से गला दबाया; मधेपुरा में लव मैरिज का खौफनाक अंजाम

Madhepura News: मधेपुरा में लव मैरिज का खौफनाक अंजाम देखने को मिला, जहां नाराज माता-पिता ने अपनी बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने युवती को बचाया और थाने ले गई.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 13, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:31 PM IST
जिस मां-बाप ने चलना सिखाया, उसी ने बेटी के बालों को पकड़कर घसीटा... पैर से गला दबाया; मधेपुरा में लव मैरिज का खौफनाक अंजाम
Image Credit: मधेपुरा में लव मैरिज का खौफनाक अंजाम

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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