मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, तीन के शव बरामद, एक अब भी लापता

Madhepura Accident: मधेपुरा में शुक्रवार (27 मार्च) देर रात सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत की होने की खबर है. अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है. सभी लोग ग्वालपाड़ा से मेला देखकर मधेपुरा लौट रहे थे. वे रात करीब 9 बजे स्टेशन चौक से निकले थे. इसी दौरान देर रात लगभग एक बजे अरार पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पोल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी.

नदी से बाहर निकाले गए तीन शव

घटना की सूचना मिलते ही अरार थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. अंधेरा और नदी की तेज धारा होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, बचाव दल अब तक तीन शवों को नदी से बाहर निकालने में सफल रहा है. कार में सवार चौथे व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उसकी तलाश के लिए गोताखोरों तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार जुटाई गई हैं.

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मृतकों की हुआ पहचान

मृतकों में मधेपुरा स्टेशन चौक वार्ड-23 निवासी स्व. विमल यादव के पुत्र घनश्याम कुमार (28), सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के मोकमा निवासी मनोज कुमार के बेटे अंकित कुमार (26), सौर बाजार थाना क्षेत्र के दो निवासी प्रमोद यादव के बेटे वसंत कुमार (23) की पहचान हो चुकी है. चौथे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. उसकी तलाश जारी है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा