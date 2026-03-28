Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3156732
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, तीन के शव बरामद, एक अब भी लापता

Madhepura Accident: मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिरी गई. इस हादसे में तीन अब तक तीन लोगों के शव को बरामद किया गया है, वहीं एक अभी भी लापता है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 02:45 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा
मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा

Madhepura Accident: मधेपुरा में शुक्रवार (27 मार्च) देर रात सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत की होने की खबर है. अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है. सभी लोग ग्वालपाड़ा से मेला देखकर मधेपुरा लौट रहे थे. वे रात करीब 9 बजे स्टेशन चौक से निकले थे. इसी दौरान देर रात लगभग एक बजे अरार पुल के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर पोल को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी.

नदी से बाहर निकाले गए तीन शव
घटना की सूचना मिलते ही अरार थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया. अंधेरा और नदी की तेज धारा होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद, बचाव दल अब तक तीन शवों को नदी से बाहर निकालने में सफल रहा है. कार में सवार चौथे व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और उसकी तलाश के लिए गोताखोरों तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार जुटाई गई हैं.

रिपोर्ट: पत्नी बिलखती रही, बच्चे निहारते रहे... नालंदा के जवान सुमन कुमार सिंह की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

मृतकों की हुआ पहचान
मृतकों में मधेपुरा स्टेशन चौक वार्ड-23 निवासी स्व. विमल यादव के पुत्र घनश्याम कुमार (28), सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र के मोकमा निवासी मनोज कुमार के बेटे अंकित कुमार (26), सौर बाजार थाना क्षेत्र के दो निवासी प्रमोद यादव के बेटे वसंत कुमार (23) की पहचान हो चुकी है. चौथे की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. उसकी तलाश जारी है.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्रा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Madhepura news

Trending news

Begusarai News
बेगूसराय में NH-28 पर कार और बाइक की भीषण टक्कर, तीन गंभीर रूप से घायल
Bokaro News
बोकारो में रामनवमी पर बड़ा हादसा: हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे
Begusarai Kisan
बेमौसम बारिश की मार, अब सर्वे में भ्रष्टाचार! बेगूसराय के किसानों ने खोला मोर्चा
Bihar politics
निरहुआ का खेसारी पर तंज: बोले- 'राजनीति ईमानदार लोगों का काम है, नॉनसेंस का नहीं
CM nitish kumar
मुख्यमंत्री ने पटना शहर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण
Bihar politics
नीतीश कुमार के इस्तीफे पर विपक्ष का प्रहार, RJD ने कहा- BJP के चक्रव्यूह में फंसे CM
Gumla News
गुमला और धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा; रिम्स रेफर किया गया घायल युवक
Gumla News
गुमला और धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा; रिम्स रेफर किया गया घायल युवक
Bihar politics
Bihar Politics: पटना की सड़कों पर लगे निशांत को 'फ्यूचर सीएम' बताने वाले पोस्टर
Nalanda News
पत्नी बिलखती रही, बच्चे निहारते रहे... नालंदा के जवान सुमन कुमार सिंह की मौत