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प्रेमी से संबंध बना रही थी हॉस्टल संचालक की पत्नी, आनंद ने देख लिया ये प्रेम मिलन, राज खुलने के डर से उतारा मौत के घाट

Madhepura Crime News: पुलिस ने आनंद हत्या मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि हॉस्टल संचालक की पत्नी का अवैध संबंध उसके प्रेमी के साथ था. प्रेमी संग जब वह संबंध बना रही थी, तभी आनंद ने देख लिया और राज खुलने के डर से हत्या कर दी गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 10, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:46 PM IST
प्रेमी से संबंध बना रही थी हॉस्टल संचालक की पत्नी, आनंद ने देख लिया ये प्रेम मिलन, राज खुलने के डर से उतारा मौत के घाट
Image Credit: मधेपुरा हॉस्टल मर्डर केस: मासूम आनंद ने देख लिया था &#039;राज&#039;, मुंह दबाकर ली गई जान (Photo-AI)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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