राज्य चुनें
Madhepura News: मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना क्षेत्र स्थित जेडी पब्लिक स्कूल, खारी परमानंदपुर के हॉस्टल में छह वर्षीय छात्र आनंद प्रेम की संदिग्ध मौत मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में यह मामला हत्या का निकला. मामले में पुलिस ने 10 जून, 2026 दिन बुधवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
ट्रैफिक डीएसपी चेतनानंद झा ने बताया कि 7 जून को प्रशिक्षु डीएसपी सह मुरलीगंज थानाध्यक्ष नूरुल हक को फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि जेडी पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे रामानंद यादव के पुत्र आनंद प्रेम (6) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थल को सुरक्षित करते हुए जांच शुरू की. साथ ही वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया.
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर मृतक की मां गुंजन देवी के फर्द बयान के आधार पर मुरलीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) नेसार अहमद खान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया.
डीएसपी चेतनानंद झा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि उसका हॉस्टल संचालक की पत्नी अंजली कुमारी के साथ अवैध संबंध था. 6 जून की रात आनंद प्रेम ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और शोर मचाने लगा. इसके बाद अंजली कुमारी के कहने पर अंकित कुमार ने बच्चे का मुंह और नाक दबाकर उसे चुप कराने का प्रयास किया. कुछ देर बाद जब उसने हाथ हटाया, तो बच्चा बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की.
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार के सहयोग से शव को छिपाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं होने पर हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए बच्चे के शव को रस्सी के सहारे लटका दिया गया. पुलिस ने मामले में आरोपी अंकित कुमार और हॉस्टल संचालक सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है.
गिरफ्तार आरोपियों में सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के कजरा निवासी अंकित कुमार और मधेपुरा के भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत मरूआहा वार्ड-4 निवासी सुनील कुमार शामिल हैं. दोनों को आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार