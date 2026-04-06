मधेपुरा में खौफनाक वारदात, शक के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, बांसवाड़ी में गाड़ा शव

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड स्थित गंगारही वार्ड 4 में रविवार की रात एक ऐसा कांड हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया. यहाँ रहने वाले सुरेश ऋषिदेव का अपनी पत्नी त्रिफुल देवी के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, सुरेश को अपनी पत्नी के चरित्र और प्रेम प्रसंग पर गहरा संदेह था. इसी शक की आग ने रविवार रात विकराल रूप ले लिया. दोनों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में पागल पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.

हत्या करने के बाद आरोपी पति के सिर पर खून सवार था. उसने साक्ष्यों को मिटाने के इरादे से आधी रात को पत्नी के शव को घर से करीब एक किलोमीटर दूर एक सुनसान बांसवाड़ी में ले जाकर गड्ढे में दबा दिया. सोमवार की सुबह जब घर के अन्य सदस्यों को त्रिफुल देवी कहीं नहीं दिखी, तो उन्होंने खोजबीन शुरू की. लेकिन चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब आरोपी सुरेश ने खुद ही परिजनों के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने न सिर्फ हत्या की बात मानी बल्कि यह भी बता दिया कि उसने लाश को कहाँ दफनाया है. इस खुलासे के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग दंग रह गए.

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घटना की जानकारी मिलते ही बेलारी थाना पुलिस तुरंत सक्रिय हुई. पुलिस की टीम उस बांसवाड़ी पहुंची जहाँ शव को गाड़ा गया था. मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे को खोदकर त्रिफुल देवी का शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. डीएसपी रविभूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी पति सुरेश ऋषिदेव को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि इस वारदात में कोई और भी शामिल था या नहीं. फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है.