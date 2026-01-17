Madhepura News: मिड-डे मील में मिली छिपकली, 50 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के हुए शिकार

Madhepura Mid Day Meal News: मधेपुरा के सिंहेश्वर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय गहुमणि इटहरी में शनिवार का दिन बच्चों के लिए काल बन सकता था. स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान बच्चों को खिचड़ी परोसी गई थी. भोजन करने के कुछ ही देर बाद एक-एक कर बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी. देखते ही देखते 50 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए. किसी को उल्टी हो रही थी, तो कोई चक्कर खाकर गिर रहा था. इस घटना के बाद स्कूल परिसर में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में सभी बीमार बच्चों को जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम उनकी जान बचाने में जुटी है.

खाने में गिरी थी छिपकली, मामले को दबाने की कोशिश

अस्पताल में भर्ती बच्चों ने जो आपबीती सुनाई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है. बच्चों का आरोप है कि उन्हें परोसी गई खिचड़ी में मरी हुई छिपकली गिरी हुई थी. जब कुछ बच्चों ने इसकी शिकायत रसोईया से की, तो मदद करने के बजाय उनके साथ बदसलूकी की गई. बच्चों ने बताया कि शिकायत करते ही उनके हाथ से खाने की थाली छीन ली गई और उन्हें चुप रहने को कहा गया. स्कूल प्रशासन ने मामले को रफा-दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बच्चों की हालत गंभीर होने लगी और उन्होंने घर जाकर माता-पिता को बताया, तब जाकर इस जघन्य लापरवाही का खुलासा हुआ.

परिजनों ने किया हंगामा

इस घटना के बाद बच्चों के माता-पिता और स्थानीय ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है. आक्रोशित परिजनों ने मेडिकल कॉलेज और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और प्राचार्य व रसोईया पर सख्त कार्रवाई की मांग की. परिजनों का कहना है कि यह बच्चों की जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ है. सूचना मिलते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) संजय कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित बच्चों का हाल जाना. उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर करार दिया और आश्वासन दिया कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस भी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.