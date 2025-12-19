Love In Tokyo: प्यार न जाने इतिहास-भूगोल, मधेपुरा के यादव जी गांव ले आए जापानी बहू

Madhhepura News: कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती – न देश, न भाषा और न ही संस्कृति. इस कहावत को सच कर दिखाया है मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव के निवासी आईआईटीयन इंजीनियर राहुल कुमार और जापान की रहने वाली मारिया ने. दोनों की प्रेम कहानी जापान की धरती से शुरू होकर बिहार के एक छोटे से गांव तक पहुंची और अब यह रिश्ता विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका है. इस अनोखे विवाह ने यह दिखाया कि प्रेम और विश्वास के आगे भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखतीं.

दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदला

जानकारी के अनुसार, राहुल कुमार वर्ष 2020 से जापान की प्रतिष्ठित होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात टोक्यो निवासी मारिया से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं. दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदल गया. दोनों ने परिवार की सहमति से टोक्यो में विवाह रचाया और फिर इस नए जीवन की शुरुआत की. यह विवाह केवल दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं, बल्कि दो देशों और संस्कृतियों के बीच सौहार्द का प्रतीक बन गया.

पारंपरिक भारतीय अंदाज मारिया का स्वागत

विवाह के बाद राहुल अपनी जीवनसंगिनी मारिया को लेकर अपने पैतृक गांव रौता पहुंचे. गांव पहुंचते ही मारिया का में स्वागत किया गया. सादगी, मुस्कान और संस्कारों से लोगों का दिल जीतने वाली मारिया ने 'हेलो जी' कहते हुए हाथ जोड़कर 'प्रणाम' किया और सभी को प्रभावित किया. गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जापानी दुल्हन को देखने और उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए. इस दौरान आयोजित प्रीतिभोज कार्यक्रम में दूर-दराज से लोग शामिल हुए और यह अनोखा विवाह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

मारिया भारतीय संस्कृति को समझने और अपनाने कोशिश कर रही हैं

जापानी दुल्हनिया मारिया जापानी और अंग्रेजी भाषा में पारंगत हैं और भारतीय संस्कृति को समझने और अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. राहुल कुमार मधेपुरा जिले के पुरैनी अंतर्गत कुर्संडी रौता के सुधिष्ट यादव के पुत्र हैं, और उनके पिता दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं. जापान से बिहार तक रिश्तों की यह डोर आज सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल बन गई है. इस संबंध में उपमुखिया वाजिद खान ने कहा कि पूरा पंचायत खुश है और हमलोग बहु का स्वागत किए हैं.

रिपोर्ट: विकाश चौधरी