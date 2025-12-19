Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3046353
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

Love In Tokyo: प्यार न जाने इतिहास-भूगोल, मधेपुरा के यादव जी गांव ले आए जापानी बहू

Madhhepura News: मधेपुरा के रौता गांव के आईआईटीयन इंजीनियर राहुल कुमार और जापान की मारिया की प्रेम कहानी देशविदेश की सीमाएं लांघकर विवाह तक पहुंचीजापान में शादी के बाद जब राहुल अपनी जापानी पत्नी को गांव लेकर पहुंचे तो पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत हुआ.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 19, 2025, 12:40 PM IST

Trending Photos

Love In Tokyo: प्यार न जाने इतिहास-भूगोल, मधेपुरा के यादव जी गांव ले आए जापानी बहू
Love In Tokyo: प्यार न जाने इतिहास-भूगोल, मधेपुरा के यादव जी गांव ले आए जापानी बहू

Madhhepura News: कहते हैं कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती – न देश, न भाषा और न ही संस्कृति. इस कहावत को सच कर दिखाया है मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव के निवासी आईआईटीयन इंजीनियर राहुल कुमार और जापान की रहने वाली मारिया ने. दोनों की प्रेम कहानी जापान की धरती से शुरू होकर बिहार के एक छोटे से गांव तक पहुंची और अब यह रिश्ता विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुका है. इस अनोखे विवाह ने यह दिखाया कि प्रेम और विश्वास के आगे भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखतीं.

दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदला
जानकारी के अनुसार, राहुल कुमार वर्ष 2020 से जापान की प्रतिष्ठित होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात टोक्यो निवासी मारिया से हुई, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं. दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदल गया. दोनों ने परिवार की सहमति से टोक्यो में विवाह रचाया और फिर इस नए जीवन की शुरुआत की. यह विवाह केवल दो लोगों के मिलन की कहानी नहीं, बल्कि दो देशों और संस्कृतियों के बीच सौहार्द का प्रतीक बन गया.

ये भी पढ़ें: Jamui: जिसे कोर्ट ने भी दी शादी करने की परमिशन उन्हें पंचायत ने सुनाई तुगलकी सजा!

Add Zee News as a Preferred Source

पारंपरिक भारतीय अंदाज मारिया का स्वागत
विवाह के बाद राहुल अपनी जीवनसंगिनी मारिया को लेकर अपने पैतृक गांव रौता पहुंचे. गांव पहुंचते ही मारिया का में स्वागत किया गया. सादगी, मुस्कान और संस्कारों से लोगों का दिल जीतने वाली मारिया ने 'हेलो जी' कहते हुए हाथ जोड़कर 'प्रणाम' किया और सभी को प्रभावित किया. गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जापानी दुल्हन को देखने और उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आए. इस दौरान आयोजित प्रीतिभोज कार्यक्रम में दूर-दराज से लोग शामिल हुए और यह अनोखा विवाह पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

मारिया भारतीय संस्कृति को समझने और अपनाने कोशिश कर रही हैं
जापानी दुल्हनिया मारिया जापानी और अंग्रेजी भाषा में पारंगत हैं और भारतीय संस्कृति को समझने और अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. राहुल कुमार मधेपुरा जिले के पुरैनी अंतर्गत कुर्संडी रौता के सुधिष्ट यादव के पुत्र हैं, और उनके पिता दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं. जापान से बिहार तक रिश्तों की यह डोर आज सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक समन्वय की मिसाल बन गई है. इस संबंध में उपमुखिया वाजिद खान ने कहा कि पूरा पंचायत खुश है और हमलोग बहु का स्वागत किए हैं.

रिपोर्ट: विकाश चौधरी

TAGS

Madhhepura News

Trending news

Jharkhand Cricket Team
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतकर वापस लौट रही टीम, रांची एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत
Jitan Ram Manjhi
'2020 में 2700 वोट से हारे पर...', मांझी ने अपने ही पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी!
Tilaiya Dam Koderma
कोडरमा का तिलैया डैम तैयार, वोटिंग के साथ उठा सकेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लुत्फ
Bettiah news
सोती रही पुलिस, कटते रहे एटीएम: बेतिया में एक ही रात दो जगहों पर चोरी से हड़कंप
Bihar Train Late
बिहार: कोहरे ने छिनी ट्रेनों की रफ्तार, स्टेशन पर रात गुजारने को यात्री हुए मजबूर
patna school timing
घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली, डीएम का फैसला
Patna AQI Today
पटना की हवा बनी जहर, AQI में उतार-चढ़ाव के बीच घना कोहरा से बढ़ रही मुश्किलें
Ranchi AQI
रांची से लेकर धनबाद तक हवा जहरीली, घर से निकलने से पहले जानें अपने शहर का हाल
Patna Petrol Diesel Price Today
पेट्रोल-डीजल के रेट से उपभोक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान, CNG-LPG भी स्थिर
CM Nitish Kumar security
हिजाब विवाद के बाद बढ़ाई गई CM नीतीश की सुरक्षा, करीबी लोगों को ही मिलने की अनुमति