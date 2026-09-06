/मधेपुरा के बिहारीगंज में शर्मसार करने वाली घटना: 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

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मधेपुरा जिला के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के सरौनी कला पंचायत के वार्ड संख्या 10 में तीन नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना 3 सितंबर की है. मामले में एक ही गांव के तीन युवकों पर तीन नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद तीनों बच्चियां किसी तरह अपने घर पहुंचीं और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने मामले को लेकर बिहारीगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई.
संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही पुलिस
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. इस संबंध में एसडीपीओ पवन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है. तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क
पुलिस की निगरानी में तीनों बच्चियों को चिकित्सकीय जांच के लिए मधेपुरा सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस द्वारा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और बच्चियों और उनके परिजनों से आवश्यक जानकारी ली जा रही है. घटना के बाद इलाके में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार