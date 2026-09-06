Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Madhepura
  • /मधेपुरा के बिहारीगंज में शर्मसार करने वाली घटना: 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

मधेपुरा के बिहारीगंज में शर्मसार करने वाली घटना: 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

मधेपुरा के बिहारीगंज से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. गांव के ही तीन युवकों पर 3 नाबालिग बच्चियों का दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 06, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 06:57 PM IST
मधेपुरा के बिहारीगंज में शर्मसार करने वाली घटना: 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: मधेपुरा के बिहारीगंज में 3 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप (जी मीडिया)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेतिया: कार की डिक्की में ठूंसे मिले 5 बकरे, पुलिस ने पकड़े यूपी के दो शातिर चोर
2
3
4
5