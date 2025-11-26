Madhepura News: मधेपुरा में 'सिक्सर के 6 गोली' जैसी वारदात! बेखौफ अपराधियों ने मजदूर को किया गोलियों से छलनी

Madhepura Carpenter Murder: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपराधियों को बिहार छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी इस चेतावनी का असर मधेपुरा में होता नहीं दिख रहा है. मधेपुरा जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के सिंहपुर में बदमाशों ने एक बढ़ई मिस्त्री को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया. यह घटना मंगलवार (25 नवंबर) की देर रात की है. बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बढ़ई मिस्त्री पर कई राउंड फायरिंग की, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. उसके शव पर गोलियों के 6 निशान मिले हैं. मृतक की पहचान सिंहपुर वार्ड नंबर- 9 निवासी 40 वर्षीय रविंद्र शर्मा के रूप में हुई है.

मृतक के परिजन श्यामू शर्मा ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 8 बजे रविंद्र अपनी दुकान से बाइक पर जलावन लेकर घर लौट रहे थे. जैसे ही वह सिंहपुर स्थित बजरंगबली मंदिर के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में 6 गोलियां लगीं. जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े. परिजन उन्हें जख्मी हालत में जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक रविंद्र शर्मा बढ़ई का कार्य करके पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे.

घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. इधर घटना की सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं हेडक्वार्टर डीएसपी मनोज मोहन ने बताया कि घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हत्या की गई है. परिजनों ने किसी तरह की दुश्मनी से इनकार किया है. पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है. उन्होंने जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा करने का दावा किया है.

रिपोर्ट- विशाल कुमार