मधेपुरा में बेखौफ अपराधी: थाने के करीब गैस एजेंसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग; सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की 'दबंगई'

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:31 PM IST

मधेपुरा (चौसा): बिहार के मधेपुरा जिले में अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। चौसा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीती रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक गैस एजेंसी के कार्यालय पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वारदात थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी।

1. सुबह खुला राज: बोर्ड पर मिले गोलियों के निशान
घटना व्यवसाई सत्य प्रकाश गुप्ता की आवासीय गैस एजेंसी कार्यालय की है। रात के सन्नाटे में हुई इस फायरिंग का पता सुबह तब चला जब व्यवसायी दुकान खोलने पहुंचे। गेट और बोर्ड पर गोलियों के निशान देखकर बाजार में हड़कंप मच गया।

2. सीसीटीवी में कैद 'वारदात': दो युवकों ने मचाया तांडव
जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। फुटेज में साफ दिख रहा है कि देर रात दो नकाबपोश युवक बाइक से आते हैं, दुकान के सामने रुकते हैं और बिना किसी खौफ के ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाते हैं।

3. दहशत में व्यवसायी: सुरक्षा पर उठे सवाल
घटना के बाद चौसा मुख्य बाजार के व्यवसायियों में भारी आक्रोश और डर का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि जब थाने की नाक के नीचे सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर अपराधियों का डर कहां है? पीड़ित व्यवसायी ने जान-माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

4. पुलिस की कार्रवाई और दावा
सूचना मिलते ही उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से खोखे बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

