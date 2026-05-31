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मधेपुरा में दरिंदगी: चौथी की छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर कोचिंग संचालक ने किया दुष्कर्म... मामा ने रंगे हाथों पकड़ा

Madhepura News: मधेपुरा में दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां कोचिंग संचालक ने चौथी की छात्रा के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया. वहीं, जब मासूम के मामा मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 31, 2026, 04:54 PM IST

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मधेपुरा कोचिंग संचालक ने किया मासूम से किया दुष्कर्म
मधेपुरा कोचिंग संचालक ने किया मासूम से किया दुष्कर्म

Madhepura News: मधेपुरा के कुमारखंड ब्लॉक में बेलारी पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में एक निजी कोचिंग सेंटर के मालिक ने 10 साल की चौथी कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करके, शिक्षक और छात्र के बीच के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया. मिली जानकारी के अनुसार, 10 साल की छात्रा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपनी मौसी और मौसा के साथ रह रही थी. अन्य दिनों की तरह ही उस दिन भी कोचिंग सेंटर में अपनी क्लास के लिए गई थी. क्लास खत्म होने के बाद, सभी बच्चे अपने-अपने घर चले गए. हालांकि, कुछ छात्र-छात्राएं सेंटर में लगी फोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करके अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवाने के लिए वहीं रुक गए.

इसी दौरान  कोचिंग सेंटर का संचालक उस लड़की को एक क्लासरूम में ले गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न करने लगा. छात्रा की चीखें बाहर सुनाई न दें, आरोपी शिक्षक ने उसके मुंह में कपड़े का एक टुकड़ा ठूंस दिया. जब काफी देर हो जाने के बाद भी छात्रा घर नहीं लौटी, तो उसके मामा उसे ढूंढ़ते हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे. फोटोकॉपी मशीन पर संचालक को न पाकर, वे क्लासरूम की ओर गए, जहां उन्होंने कोचिंग सेंटर के संचालक को छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. उस समय छात्रा बेहोश थी और उसके मुंह में अभी भी कपड़ा ठूंसा हुआ था. जब मामा छात्रा के मुहं से कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी कोचिंग सेंटर के संचालक ने मौके का फायदा उठाकर भाग निकला.

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परिजनों ने SHO वरुण कुमार को इस घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही SHO तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बेहोश छात्रा को इलाज और मेडिकल जांच के लिए मधेपुरा के सदर अस्पताल भेज दिया. वहां, उचित मेडिकल इलाज के बाद, मेडिकल जांच की गई और मधेपुरा महिला पुलिस स्टेशन में कोचिंग सेंटर के संचालक, शंकर कुमार मंडल के खिलाफ एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया. मामला दर्ज होने के बाद, महिला पुलिस स्टेशन के SHO और बेलारी पुलिस ने मिलकर आरोपी के खिलाफ संयुक्त रूप से छापा मारा. इस बीच, प्रशासन ने रेनबो साइंस सर्किट नाम से चल रहे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है. इस घटना से पूरे गांव में कोचिंग सेंटर के संचालक के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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