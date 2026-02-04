मधेपुरा छात्रा मौत मामलाः पटना की तरह मधेपुरा में भी पुलिस बरत रही लापरवाही! 2 दिन बाद भी नहीं दर्ज हुई FIR

Madhepura Engineering Student Death Case: मधेपुरा के बीपी मंडल कॉलेज आफ इंजीनियरिंग के सिविल ब्रांच की छात्रा के संदिग्ध मौत के बाद अब तक इस मामले में प्राथमिक की दर्ज नहीं हो पाई है. पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है. तो वही पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन मिलने का भी इंतजार कर रही है. पीड़ित परिवार की ओर से अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है जिस कारण इस मामले में प्राथमिक दर्ज नहीं की जा सकी है. इस मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़ा किया था. परिजनों ने कहा था कि पुलिस बिना उनके आए हैं शव को एंबुलेंस में पोस्टमार्टम हेतु लोड कर लिया, जबकि कालेज प्रबंधन द्वारा उसे किस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई. उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.

बता दें कि बीती 2 फरवरी को बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग छात्रा की लाश हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूलती हुई मिली थी. मृतका की रूममेट ने बताया है कि वे तीन छात्राएं एक ही कमरे में रहती थीं. पिछले 6 महीने से साथ रहने के दौरान कभी नहीं लगा कि वह परेशान है और उसने (मृतका) ने कभी भी किसी परेशानी की बात शेयर नहीं की. घटना वाले दिन यानी 2 फरवरी को दोपहर 2 बजे से क्लास थी, लेकिन वो क्लास में नहीं गई और कमरे में अकेली थी. साढ़े तीन बजे हम लोग भी क्लास से वापस लौटे तो कमरे का गेट अंदर से बंद था. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, तो आसपास के सीनियर और बैचमेट्स को सूचना दी. इसके बाद वार्डन को बुलाया गया. गार्ड्स द्वारा गेट खुलवाने पर बालकनी के दरवाजे से छात्रा की लाश फंदे से झूलती हुई मिली.

बता दें कि मृतका मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी. उसके पिता ने बताया कि सितंबर 2024 में उसका एडमिशन हुआ था और उसने कभी कॉलेज को लेकर शिकायत नहीं की थी. बीती 27 जनवरी को ही वह घर से कॉलेज लौटी थी. परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन और पुलिस ने उनकी गैरमौजूदगी में शव को नीचे उतार रखा था, इसलिए उन्होंने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. वहीं पुलिस के अनुसार, उन्हें परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है.