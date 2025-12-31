मधेपुरा को नए साल पर विकास की नई सौगात! बदलने वाली है जिले की किस्मत

Madhepura News: बिहार सरकार मधेपुरा जिले को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. नए साल के तोहफे के रूप में यहां 557 एकड़ जमीन बीआईएडीए के लिए चुनी गई है और कागजात का काम जल्दी पूरा होगा.
नए साल की शुरुआत के साथ मधेपुरा जिले में एक नई उम्मीद जग रही है. दरअसल बिहार सरकार का औद्योगिक हब बनाने का मिशन अब यहां पर जोर पकड़ रहा है. मधेपुरा को नए साल में एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बीआईएडीए के लिए यहां पर 557 एकड़ जमीन चुन ली गई है. जिला उद्योग विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है और कागजात के काम को जल्दी खत्म करने में जुटी है. उम्मीद है कि जनवरी में ही ये सारे काम हो जाएं. इससे पहले भी कोशिशें चल रही थीं, लेकिन अब ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.
लोग कह रहे हैं कि ये साल मधेपुरा की किस्मत बदल देगा क्योंकि औद्योगिक हब बनने से यहां पर उद्योगों की नई लहर आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. सरकार की तरफ से ये एक ऐसा गिफ्ट होगा जो न सिर्फ जिले की किस्मत बदलेगा बल्कि यहां के लोगों की जिंदगी भी बदल देगा. बिहार सरकार पूरे राज्य को इंडस्ट्री हब के मामले में मजबूत बनाने पर जोर शोर से लगी हुई है.
मधेपुरा के जिला उद्योग महाप्रबंधक भोला पासवान ने इस बारे में बताया कि जिले को इंडस्ट्री हब बनाने के लिए हर तरह के प्रयास हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीआईएडीए के लिए चुनी गई जमीन के पेपर वर्क पूरे होते ही इसे विभाग को सौंप दिया जाएगा. उसके बाद यहां पर इंडस्ट्री का विस्तार शुरू हो जाएगा. भोला पासवान का कहना है कि ये सब कुछ जिले के विकास के लिए बहुत जरूरी है.
नए साल के इस गिफ्ट को और मजबूत करने के लिए जिला उद्योग विभाग ने प्लान बनाया है. 2 जनवरी को उद्यमियों की एक मीटिंग रखी गई है और 6 जनवरी को इन्वेस्टर मीट होगी. इन मीटिंग्स में उद्यमियों के फायदे, आगे की पॉसिबिलिटी, निवेश के मौके और आने वाली दिक्कतों पर खुलकर बात होगी. साथ ही ये तय किया जाएगा कि मधेपुरा को एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री हब कैसे बनाया जाए.
जब यहां पर इंडस्ट्री आएंगी तो मधेपुरा के युवाओं को नौकरियों के ढेर सारे मौके मिलेंगे. लोकल इकॉनमी मजबूत होगी और जिला इंडस्ट्री के मैप पर अपनी जगह बनाएगा. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये विकास न सिर्फ जिले को आगे ले जाएगा बल्कि आसपास के इलाकों को भी फायदा देगा.
