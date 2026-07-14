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मधेपुरा में 800 रुपये निकालने गई बच्ची, रसीद में बैलेंस देखकर उड़े होश, खाते में दिखे ₹759 करोड़

Madhepura News: मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक नाबालिग खाताधारक के खाते से 800 रुपये की निकासी के बाद ट्रांजेक्शन रसीद में करीब 759 करोड़ रुपये का बैलेंस दिखने से हड़कंप मच गया. बैंक ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 14, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:19 AM IST
मधेपुरा में 800 रुपये निकालने गई बच्ची, रसीद में बैलेंस देखकर उड़े होश, खाते में दिखे ₹759 करोड़
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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