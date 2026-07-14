/मधेपुरा में 800 रुपये निकालने गई बच्ची, रसीद में बैलेंस देखकर उड़े होश, खाते में दिखे ₹759 करोड़

परिजनों ने बताया कि बच्ची का यह माइनर सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें सामान्य बचत राशि ही रहती है. उन्होंने बताया कि इससे पहले दो दिनों में 5-5 हजार रुपये की निकासी की गई थी. शनिवार को AEPS के माध्यम से 800 रुपये निकाले गए. लेनदेन सफल होने के बाद सीएसपी संचालक द्वारा दी गई रसीद में निकासी राशि 800 रुपये, बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजेक्शन सफल दर्ज था, लेकिन बैलेंस के स्थान पर 7,59,69,51,951.16 रुपये अंकित थे, जो स्पष्ट रूप से असामान्य है.