/मधेपुरा में 800 रुपये निकालने गई बच्ची, रसीद में बैलेंस देखकर उड़े होश, खाते में दिखे ₹759 करोड़

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Madhepura News: मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा प्रखंड के पकोड़िया गांव से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक नाबालिग खाताधारक के खाते से सीएसपी (कस्टमर सर्विस प्वाइंट) के माध्यम से 800 रुपये की निकासी की गई. निकासी के बाद मिली ट्रांजेक्शन रसीद में शेष राशि 7 अरब 59 करोड़ 69 लाख 51 हजार 951.16 रुपये (करीब 759 करोड़ रुपये) दिखाई दी. इतनी बड़ी राशि देखकर बच्ची और उसके परिजन हैरान और चिंतित हो गए.
परिजनों ने बताया कि बच्ची का यह माइनर सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें सामान्य बचत राशि ही रहती है. उन्होंने बताया कि इससे पहले दो दिनों में 5-5 हजार रुपये की निकासी की गई थी. शनिवार को AEPS के माध्यम से 800 रुपये निकाले गए. लेनदेन सफल होने के बाद सीएसपी संचालक द्वारा दी गई रसीद में निकासी राशि 800 रुपये, बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजेक्शन सफल दर्ज था, लेकिन बैलेंस के स्थान पर 7,59,69,51,951.16 रुपये अंकित थे, जो स्पष्ट रूप से असामान्य है.
इस घटना के बाद परिजनों को आशंका हुई कि कहीं खाते में कोई गड़बड़ी या साइबर धोखाधड़ी तो नहीं हो गई. बाद में उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि यह सीएसपी के सॉफ्टवेयर, सर्वर या बैंकिंग सिस्टम में आई किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है. परिजनों ने बैंक से पूरे मामले की जांच कर खाते का सही बैलेंस बताने की मांग की है.
वहीं, शाखा प्रबंधक ने बताया कि ट्रांजेक्शन रसीद में अरबों रुपये का बैलेंस दिखाई देना बैंकिंग सिस्टम की तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा है. इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है, ताकि गलती की जांच कर उसे जल्द दूर किया जा सके. उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि यदि भविष्य में खाते से जुड़ी कोई असामान्य जानकारी दिखाई दे तो अफवाहों पर विश्वास न करें, बल्कि बैंक शाखा में जाकर पासबुक अपडेट कराएं या आधिकारिक बैंकिंग माध्यम से बैलेंस की पुष्टि करें.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार