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मधेपुरा सदर अस्पताल में 28 वायल एंटी स्नेक वेनम के बाद भी झाड़फूंक का सहारा, सांप काटे मरीज को रेड जोन से बाहर ले गए परिजन

Madhepura News: मधेपुरा सदर अस्पताल में सांप काटने से पीड़ित महिला के इलाज के दौरान परिजनों ने उसे रेड जोन से बाहर निकालकर झाड़फूंक कराई. डॉक्टरों के अनुसार महिला को 28 वायल एंटी स्नेक वेनम दिया गया है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:45 PM IST
मधेपुरा सदर अस्पताल में 28 वायल एंटी स्नेक वेनम के बाद भी झाड़फूंक का सहारा, सांप काटे मरीज को रेड जोन से बाहर ले गए परिजन
Image Credit: मधेपुरा सदर अस्पताल में 28 वायल एंटी स्नेक वेनम के बाद भी झाड़फूंक का सहारा

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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