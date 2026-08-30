/मधेपुरा सदर अस्पताल में 28 वायल एंटी स्नेक वेनम के बाद भी झाड़फूंक का सहारा, सांप काटे मरीज को रेड जोन से बाहर ले गए परिजन

राज्य चुनें
Madhepura News: मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में रविवार को सांप काटने से पीड़ित एक महिला का इलाज के दौरान झाड़फूंक कराने का मामला सामने आया. महिला को शनिवार रात सांप के काटने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में इलाज चलने के बावजूद परिजनों ने रविवार को उसे रेड जोन से बाहर निकालकर ओपीडी स्थित दवा काउंटर के पास झाड़फूंक शुरू करा दी. इस दौरान अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ भी जुट गई.
जानकारी के अनुसार, घैलाढ़ प्रखंड के श्रीनगर निवासी देव नारायण दास की 35 वर्षीय पत्नी मंजू देवी शनिवार रात घर में सो रही थीं. इसी दौरान सांप ने उनके दाहिने हाथ में काट लिया. घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें घैलाढ़ पीएचसी लेकर पहुंचे. परिजनों के अनुसार, वहां चिकित्सकों ने बताया कि सांप काटने के मरीज के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. इसके बाद उन्हें मधेपुरा सदर अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई.
परिजन मंजू देवी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शनिवार रात से ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया. चिकित्सकों की निगरानी में इलाज के दौरान उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ. हालांकि, रविवार को परिजनों ने मरीज को रेड जोन से बाहर निकालकर ओपीडी के दवा काउंटर के पास झाड़फूंक शुरू करा दी. गांव से आए महेंद्र तांती और उसके एक साथी ने महिला पर झाड़फूंक की. महिला के चाचा गजेंद्र दास ने बताया कि इलाज के बाद उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन झाड़फूंक कराने के बाद भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ.
इधर, सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. मुकेश कुमार ने बताया कि मंजू देवी की स्थिति फिलहाल स्थिर है. उन्हें 28 एंटी स्नेक वेनम दिया गया है. डॉक्टर के अनुसार, अभी महिला खतरे से बाहर है. अस्पताल में इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार