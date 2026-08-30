/मधेपुरा सदर अस्पताल में 28 वायल एंटी स्नेक वेनम के बाद भी झाड़फूंक का सहारा, सांप काटे मरीज को रेड जोन से बाहर ले गए परिजन

परिजन मंजू देवी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां शनिवार रात से ही उनका इलाज शुरू कर दिया गया. चिकित्सकों की निगरानी में इलाज के दौरान उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ. हालांकि, रविवार को परिजनों ने मरीज को रेड जोन से बाहर निकालकर ओपीडी के दवा काउंटर के पास झाड़फूंक शुरू करा दी. गांव से आए महेंद्र तांती और उसके एक साथी ने महिला पर झाड़फूंक की. महिला के चाचा गजेंद्र दास ने बताया कि इलाज के बाद उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन झाड़फूंक कराने के बाद भी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ.