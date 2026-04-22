Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3187993
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

'रसगुल्ला में नशे की गोली मिलाकर खिला दिया और लिखवा ली जमीन', मामला पहुंचा सीएम सम्राट के पास

CM Samrat Chaudhary Janta Darbar: मुरलीगंज वार्ड संख्या दो निवासी 76 वर्षीय जगदीश मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जनता दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई. कुछ दिन पूर्व कुछ भू माफियाओं ने इनसे पेंशन में बढ़ोतरी का लोभ देकर जिला मुख्यालय ले जाकर जमीन लिखवा लिया और रजिस्ट्री करवा लिया. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 22, 2026, 12:22 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में (Photo-AI)
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में (Photo-AI)

Madhepura Land Fraud Case: बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के कुर्सी संभालने के बाद लगातार एक्शन जारी है. माधेपुरा जिले के मुरलीगंज वार्ड संख्या दो निवासी जगदीश मुखिया को भी सम्राट सरकार ने न्याय का भरोसा दिलाया है. दरअसल, बीते दिन मुरलीगंज वार्ड संख्या दो निवासी 76 वर्षीय जगदीश मुखिया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जनता दरबार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई. आवेदन देखते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए.

मुरलीगंज के जगदीश मुखिया बुजुर्ग है. कुछ दिन पूर्व कुछ भू माफियाओं ने इनसे पेंशन में बढ़ोतरी का लोभ देकर जिला मुख्यालय ले जाकर जमीन लिखवा लिया और रजिस्ट्री करवा लिया. इस संबंध में मुरलीगंज थाना में नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है.

पीड़ित जगदीश मुखिया ने कहा कि इस संबंध में वो इससे पूर्व सीओ, डीसीएलआर, एसपी और डीएम को भी आवेदन दिया है. उन्होंने कहा अब उसे मुख्यमंत्री से ही न्याय का भरोसा है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बुजुर्ग जगदीश मुखिया की बहू पूजा कुमारी ने बताया कि नशे की गोली रसगुल्ला में मिलाकर खिला दिया और उनके ससुर जब अचेत होने लगे तो उनसे जमीन रजिस्ट्री करवा लिया. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वो जिले के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला तब वो मुख्यमंत्री के दरबार में गई. वहीं, सम्राट चौधरी के इस एक्शन से चहुओर चर्चा का बाजार गर्म है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: आधी रात को प्रशांत किशोर से मिले तेज प्रताप यादव, क्या पक रही कोई सियासी खिचड़ी?

TAGS

madhepura land fraud caseCM Samrat Chaudharyjanta darbar

Trending news

BJP
JPSC Answer Key विवाद: 100 में से 75 जवाब निकले गलत, झारखंड में मचा सियासी बवाल
BJP
JPSC Answer Key विवाद: 100 में से 75 जवाब निकले गलत, झारखंड में मचा सियासी बवाल
Koderma News
कोडरमा में हाथियों का खूनी खेल: मजदूर और एक मासूम को सूंड से पटक-पटक कर मार डाला
Koderma News
कोडरमा में हाथियों का खूनी खेल: मजदूर और एक मासूम को सूंड से पटक-पटक कर मार डाला
Census 2027
किशनगंज में 9000 लोगों ने शेयर की अपनी जानकारी, DM ने बताया कैसे भरें स्वघोषणा पत्र
madhepura land fraud case
'रसगुल्ला में नशे की गोली मिलाकर खिला दिया और लिखवा ली जमीन', मामला पहुंचा CM दरबार
Nalanda Double Murder
जिस बेटी ने इसी साल मैट्रिक में पाई थी सफलता, मां के साथ कमरे में मिली उसकी लाश
Parveen
हाथ में डालकर हाथ बेखौफ घूम रहे थे परवीन और इमरान, गांव वालों की पड़ी नजर और फिर...
Gumla News
गुमला की 6 साल की बच्ची के लापता होने पर HC सख्त, CBI जांच की दी चेतावनी
Gumla News
गुमला की 6 साल की बच्ची के लापता होने पर HC सख्त, CBI जांच की दी चेतावनी