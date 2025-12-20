Advertisement
Madhepura News: मधेपुरा में मनचलों को नहीं है अभया ब्रिगेड का खौफ! बात नहीं करने पर युवती को बेरहमी से पीटा

Madhepura Crime News: मुरलीगंज स्थित अंबिका कॉलेज में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है. यहां कुछ मनचलों ने छात्रा के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की, क्योंकि उसने शोहदों से बात करने से मना कर दिया था. इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं.

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:14 AM IST

Madhepura Crime News: बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अभय ब्रिगेड की घोषणा की है. बिहार पुलिस की यह टुकड़ी खास तौर पर स्कूल-कॉलेज, बाजारों और उन सभी स्थानों पर तैनात रहेगा, जहां भीड़ अधिक होती है या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग से संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है. वहीं मधेपुरा में मनचलों के दिलो-दिमाग में अभया ब्रिगेड का जरा सा भी खौफ नजर नहीं आ रहा है. यहां बेखौफ मनचलों ने एक युवती की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उसने बात करने से मना कर दिया था. जानकारी के मुताबिक, मुरलीगंज स्थित अंबिका कॉलेज में 11वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ मारपीट की गंभीर घटना सामने आई है. छात्रा परीक्षा देने कॉलेज पहुंची थी, तभी कुछ मनचलों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई जिसका प्राथमिक उपचार किया गया है. 

नगर पंचायत के गौशाला चौक वार्ड नंबर-02 निवासी पीड़िता की मां ने इस संबंध में थाना में आवेदन दिया है. आवेदन में बताया गया है कि जयरामपुर स्कूल के सामने गोसाईं टोला निवासी कुंदन कुमार (22 वर्ष) बीते करीब तीन महीने से उनकी पुत्री को परेशान कर रहा था. वह लगातार बात करने का दबाव बनाता था और मना करने पर धमकी देता था. गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे वह अंबिका कॉलेज में 11वीं की परीक्षा देने गई थी. इसी दौरान कुंदन कुमार अपने दो साथियों नंदन कुमार और लव कुमार के साथ कॉलेज पहुंचा और छात्रा पर जबरदस्ती बात करने का दबाव बनाने लगा. छात्रा के इनकार करने पर कॉलेज गेट पर ही गाली-गलौज शुरू कर दी गई. विरोध करने पर कुंदन कुमार ने खेत से बांस उठाकर पीटना शुरू कर दिया ,युवक ने उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर गिरा दिया.

घटना के बाद कॉलेज में मौजूद शिक्षकों और सहेलियों की मदद से घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाया गया. छात्रा के बाएं हाथ और बाएं पैर में गंभीर चोटें आई हैं. वहीं पीड़िता लवली कुमारी ने बताया कि कुंदन कुमार लगातार उससे बात करने का दबाव बना रहा था और मना करने पर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस पर हमला किया. वहीं छात्रा की एक सहेली ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि कुंदन कुमार ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. इस मामले में अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रवेंद्र भारती कैमरे पर कुछ बोलने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं कॉलेज के प्राध्यापक संजीव कुमार ने बताया कि कॉलेज गेट के बाहर छात्रा के साथ मारपीट की जानकारी उन्हें मिली है.

रिपोर्ट- विकास चौधरी

