मधेपुरा मर्डर मिस्ट्री: फंदे पर झूलती मिली सुपौल की बेटी, शादी की चर्चा के बीच ANM की मौत ने उठाए सवाल

Madhepura News: मधेपुरा के वार्ड नंबर 4 में 24 वर्षीय ANM रूबी कुमारी का शव किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
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Madhepura News: बिहार के मधेपुरा में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. शहर के वार्ड नंबर 4 स्थित एक किराए के कमरे में 24 वर्षीय रूबी कुमारी का शव फंदे से लटका हुआ मिला. मृतका की पहचान सुपौल जिले के झोकियार गांव निवासी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि रूबी कुमारी ANM के पद पर कार्यरत थीं और पिछले एक साल से मधेपुरा में रहकर नौकरी कर रही थीं.
घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई. मृतका के चचेरे भाई राजीव रंजन ने बताया कि सुबह सूचना मिली कि रूबी कमरे में फंदे से लटकी हुई हैं. जब वे मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद (छिटकनी लगी) था. दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर रूबी का शव फंदे से लटका मिला.
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परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला हो सकता है. उनका कहना है कि शव की स्थिति संदिग्ध थी. पैर जमीन से सटे हुए थे, जिससे घटना पर सवाल उठ रहे हैं. परिजनों ने यह भी बताया कि रूबी का एक युवक, अमित कुमार, से संपर्क था और दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत चल रही थी. इस संबंध में वे पहले भी युवक के परिवार से मिल चुके थे.
वहीं, मृतका की एक सहेली सोनी ने बताया कि काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो धक्का देकर दरवाजा खोला गया. अंदर का दृश्य देख वह सन्न रह गई और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी. सूचना मिलते ही मधेपुरा थाना प्रभारी विमलेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार