Madhepura News: मुरलीगंज में होमगार्ड की दबंगई, सरेआम बंदूक तानकर राहगीर को दी 'उड़ा देने' की धमकी, वीडियो वायरल

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार का है, आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मुरलीगंज थाना का एक होमगार्ड जवान बीच बाजार में बंदूक तानकर कथित तौर पर 'उड़ा देने' की धमकी देता नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी मीडिया नहीं करता है.

मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में बेंगा पुल स्थित हनुमान मंदिर के पास उस वक्त अफरातफरी मच गई जब जाम हटाने के दौरान एक होमगार्ड जवान और पिकअप चालक के बीच कहासुनी हो गई. जानकारी के अनुसार मंगलवार को सड़क पर भारी जाम लगा हुआ था. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान जयकुमार यादव ने पिकअप वाहन को साइड करने को कहा, जिस पर चालक से उसकी बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जवान ने गुस्से में आकर पास से गुजर रहे एक राहगीर पर बंदूक तान दी.

घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाजार में लोगों की भीड़ लगी है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बना हुआ है. जवान कथित तौर पर गाली देते हुए धमकी भरे लहजे में 'उड़ा देंगे' जैसी बात कहते हुए नजर आ रहा है, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.

हालांकि वायरल वीडियो की अभी तक प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही पुलिस विभाग की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने आया है. अगर वीडियो सही साबित होता है, तो सार्वजनिक स्थान पर एक सुरक्षाकर्मी द्वारा इस तरह हथियार लहराना और आम लोगों को धमकाना कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार