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Madhepura News: बिहारीगंज में बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में घुसे चोर, 7 लाख की संपत्ति गायब

मधेपुरा जिले के बिहारीगंज अंतर्गत गमैल पंचायत में चोरों ने वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी गोपाल मिश्र के घर से करीब 7 लाख रुपये की चोरी की. घटना के वक्त परिवार सहरसा में एक समारोह में शामिल होने गया था. चोरों ने खिड़की तोड़कर नकद राशि, सोने के आभूषण और कीमती साड़ियाँ चुरा लीं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 10, 2026, 11:22 PM IST

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बिहारीगंज में बड़ी चोरी
बिहारीगंज में बड़ी चोरी

बिहार के बिहारीगंज प्रखंड से चोरी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया. इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं.

यह घटना गमैल पंचायत की है. यहां रहने वाले गोपाल मिश्र, जो वन विभाग से रिटायर बड़े बाबू हैं, 5 मई को अपने घर में ताला लगाकर सहरसा गए थे. वे वहां अपने बेटे की शादी की सालगिरह मनाने गए थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे से चोर उनके घर को अपना निशाना बना लेंगे. जब वे रविवार दोपहर करीब 12 बजे अपने घर वापस लौटे, तो घर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

गोपाल मिश्र ने देखा कि उनके घर के बगल वाले कमरे की खिड़की की जाली टूटी हुई थी. जब वे अंदर गए तो देखा कि पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. चोरों ने बड़े ही आराम से खिड़की के रास्ते घर में एंट्री की और फिर अलमारी का लॉक तोड़ दिया. चोरों ने वहां रखे डेढ़ लाख रुपये नकद और सोने-चांदी के ढेर सारे जेवरात उड़ा लिए. चोरी हुए गहनों में मंगलसूत्र, झुमका और पायल जैसी कीमती चीजें शामिल हैं. पीड़ित के अनुसार, करीब 7 लाख रुपये की संपत्ति चोरी हुई है. चोर इतने शातिर थे कि जाते समय कीमती साड़ियाँ भी ले गए और घर के पिछले दरवाजे की कुंडी तोड़कर भाग निकले.

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घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुँची. घर के पीछे गहनों के खाली डिब्बे और पैकेट बिखरे मिले, जिससे पता चलता है कि चोरों ने काफी समय लेकर तसल्ली से चोरी की है. बिहारीगंज के थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. पुलिस अब चोरों की तलाश में जुट गई है. उन्होंने कहा कि जैसे ही पीड़ित परिवार लिखित शिकायत देगा, मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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