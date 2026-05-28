मधेपुरा: फर्जी B.Ed. डिग्री पर वेतन लेने का आरोप, बी.एल. इंटर विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका पर कसा विभागीय शिकंजा

Madhepura News: मधेपुरा जिले के चर्चित बी.एल. इंटर विद्यालय, मुरलीगंज की प्रभारी प्रधानाध्यापिका कविता नंदिनी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी B.Ed. डिग्री के आधार पर सरकारी वेतन लिया है. कटिहार के रहने वाले मुन्ना कुमार की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. आरोप है कि कविता नंदिनी ने आलम नगर के कुंजौरी में स्थित एक गैर-मान्यता प्राप्त R.A. B.Ed. कॉलेज से डिग्री हासिल करके प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किया.

बता दें कि ये मामला तब और बढ़ गया जब माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक संजीव कुमार ने 5 मार्च, 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र भेजकर निर्देश दिया कि एक आरोप पत्र तैयार किया जाए और कार्रवाई शुरू की जाए. हालांकि, बाद में ऐसे आरोप सामने आए कि फाइल को जानबूझकर दबा दिया गया था. शिकायतकर्ता ने बाद में जिला मजिस्ट्रेट (DM) से अपील की, जिसके बाद मामले को फिर से खोल दिया गया. DM के हस्तक्षेप के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) संजय कुमार ने कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका के खिलाफ 'फॉर्म-A' आरोप पत्र तैयार किया है और इसे विभाग को भेज दिया है.

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DEO ने भी उन आरोपों को स्वीकार किया है कि जाली कॉलेज डिग्री का इस्तेमाल करके वेतन निकाला गया था. इस संबंध में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि, कविता नंदिनी ने इन आरोपों के बारे में कैमरे पर कोई भी बयान देने से परहेज किया. अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी राशि के गबन के इस हाई-प्रोफाइल मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस फाइल को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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