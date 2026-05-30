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मधेपुरा POCSO कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 9 महीने की बच्ची से रेप के दोषी सुनील मंडल को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Madhepura News: मधेपुरा में 9 महीने की बच्ची से रेप के दोषी सुनील मंडल आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही, उसपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मिली जानकारी के अनुसरा, पीड़ित परिवार ने फांसी की मांग की थी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 30, 2026, 11:14 PM IST

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मधेपुरा: 9 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद, 8 साल बाद मिला न्याय
मधेपुरा: 9 महीने की बच्ची से रेप के दोषी को उम्रकैद, 8 साल बाद मिला न्याय

Madhepura News: मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ महीने की बच्ची के साथ बलात्कार से जुड़े एक मामले में ADJ-6 और POCSO कोर्ट के जज अमित कुमार पांडे की अदालत ने शनिवार (30 मई, 2026) को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही, 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से POCSO कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार मेहता ने बहस की. बता दें कि घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची के पिता ने 15 मई 2018 को मुरलीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

FIR के अनुसार, पड़ोस में रहने वाले सुनील मंडल (25) उनके घर आया था. बच्ची के साथ खेलने और उसे घुमाने ले जाने के बहाने वह पीड़ित परिवार की महज़ नौ महीने की बेटी को अपने साथ ले गया. उसी शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी बच्ची को उसके घर वापस ले आया. उसे वहां छोड़ने के बाद उसने चुपके से वहां से भागने की कोशिश की. इसी बीच परिवार वालों ने बच्ची के लगातार रोने की आवाज सुनी और फौरन उसके पास पहुंचे. जब माता-पिता ने बच्ची को देखा तो वे पूरी तरह से सन्न रह गए. मासूम बच्ची दर्द से कराह रही थी और उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था.

बच्ची की हालत देखकर उसके परिवार वालों ने भाग रहे आरोपी सुनील मंडल को मौके पर ही तुरंत पकड़ लिया. शोर-शराबे की आवाज़ सुनकर आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में गांव वाले इकट्ठा हो गए और आरोपी को घेर लिया. इसके बाद गांव वालों की मदद से इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. फौरन कार्रवाई करते हुए, परिवार वाले खून से लथपथ बच्ची को इलाज के लिए मुरलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां, बच्ची की गंभीर और नाज़ुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया.

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यह भी पढ़ें: पटना पुलिस की चूक: विशेष निगरानी में था आरोपी, बहादुरपुर थाने से हथकड़ी समेत फरार

इसी बीच, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस हिरासत में जब आरोपी सुनील कुमार मंडल से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने की बात कबूल कर ली. वैज्ञानिक सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. पीड़िता का परिवार यह मांग कर रहा है कि दोषी को मौत की सजा दी जानी चाहिए.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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