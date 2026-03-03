Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3129214
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 3.5 किलो गांजा, 9.39 लाख नकद और बाइक के साथ तस्कर को दबोचा

Madhepura Crime News: मधेपुरा जिला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने होली से पहले 3.5 किलो गांजा, 9.39 लाख नकद और बाइक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 03, 2026, 06:28 PM IST

Trending Photos

मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मधेपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Madhepura News: होली से पहले मधेपुरा जिले में चलाए जा रहे विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 03 किलो 500 ग्राम गांजा, 9 लाख 39 हजार 250 रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और तराजू के साथ एक कुख्यात तस्कर को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय पटना और कोशी क्षेत्र के डीआईजी के निर्देश पर की गई.

मामले की शुरुआत 02 मार्च 2026 को तब हुई जब खगड़िया जिले के चौथम थाना पुलिस ने सूचना दी कि पकड़े गए एक युवक ने बरामद गांजा ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के श्याम गांव निवासी फूलचन्द मंडल के घर से लाने की बात स्वीकार की है. सूचना मिलते ही ग्वालपाड़ा थाना हरकत में आया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई.

टीम ने ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के श्याम वार्ड संख्या-12 स्थित फूलचन्द मंडल के घर पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान 3.5 किलो गांजा, 9.39 लाख रुपये नकद, एक मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और एक तराजू बरामद किया गया. मौके से फूलचन्द मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस संबंध में ग्वालपाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त का पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास रहा है. वर्ष 2025 में पस्तपार थाना में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.

उदाकिशुनगंज एसडीपीओ अविनाश कुमार ने स्पष्ट किया है कि होली पहले को लेकर जिले में मादक पदार्थ तस्करों, शराब माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगी.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: सहरसा पुलिस पर हमला; मुख्य आरोपी भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी

TAGS

Madhepura newsBihar News

Trending news

Madhepura news
मधेपुरा पुलिस कीकार्रवाई: 3.5 किलो गांजा, 9.39 लाख नकद और बाइक के साथ तस्कर को दबोचा
BJP Rajya Sabha Candidates
Net worth: नितिन नबीन या शिवेश कुमार, जानें किसके पास कितनी संपत्ति
Rajya Sabha 2026
विरासत का बोझ और संघर्ष की तपिश;जानें नितिन और शिवेश के राज्यसभा तक पहुंचने की अनकही
Bihar Rajya Sabha Elections
बिहार राज्यसभा चुनाव: पवन सिंह का नाम कटा, उपेंद्र कुशवाहा होंगे NDA के उम्मीदवार
nishant kumar
बिहार में 'Son-Rise' Politics: क्या नीतीश के बेटे बिगाड़ेंगे युवा नेताओं का खेल?
Khunti news
काम से लौट रहे थे घर, रास्ते में काल बनकर आया ट्रक, खूंटी में 3 घरों के चिराग बुझे
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: बिहार से नितिन नवीन-शिवेश राम जाएंगे उच्च सदन, BJP की लिस्ट जारी
nishant kumar
पिता की राह पर बेटे के कदम, होली के मौके पर जेडीयू को मिलेगा नया 'युवा चेहरा'
Rajya Sabha Election 2026
AIMIM-BSP ने बनाई दूरी तो NDA की पांचों उंगलियां घी में, जानें 5वीं सीट का पूरा गणित
nishant kumar
निशांत कुमार ज्वाइन कर रहे पॉलिटिक्स? मंत्री श्रवण कुमार ने दे दिया बड़ा इशारा