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मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 देशी कट्टा और 25 कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार

Madhepura News: मधेपुरा के चौसा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपितों के पास से दो देशी कट्टा, 25 जिंदा कारतूस, नगदी, मोबाइल फोन और एक कार बरामद हुई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 10, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:16 PM IST
मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 देशी कट्टा और 25 कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार
Image Credit: मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 देशी कट्टा और 25 कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार (ZEE MEDIA)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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