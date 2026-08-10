/मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 देशी कट्टा और 25 कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार

इस संबंध में प्रभारी एसडीपीओ आशीष राज ने बताया कि रविवार को समकालीन अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि नौगछिया की ओर से चौसा की तरफ एक उजले रंग की कार से पांच अपराधी आ रहे हैं. सूचना थी कि वे भटगामा पहुंचकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए पु.नि. सह थानाध्यक्ष चौसा के नेतृत्व में एसटीएफ टीम एवं चौसा थाना के पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल ने बाबा विशु कॉलेज के समीप वाहन जांच अभियान शुरू किया.