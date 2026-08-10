/मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 देशी कट्टा और 25 कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार

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Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल के चौसा थाना क्षेत्र में आपराधिक षड्यंत्र एवं किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे पांच अपराधियों को चौसा पुलिस ने दो देशी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में भागलपुर, कटिहार और मधेपुरा जिले के रहने वाले अपराधी शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से नगदी, मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है.
इस संबंध में प्रभारी एसडीपीओ आशीष राज ने बताया कि रविवार को समकालीन अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि नौगछिया की ओर से चौसा की तरफ एक उजले रंग की कार से पांच अपराधी आ रहे हैं. सूचना थी कि वे भटगामा पहुंचकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए पु.नि. सह थानाध्यक्ष चौसा के नेतृत्व में एसटीएफ टीम एवं चौसा थाना के पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल ने बाबा विशु कॉलेज के समीप वाहन जांच अभियान शुरू किया.
इसी दौरान भटगामा की ओर से तेज गति से आ रही उजले रंग की कार को पुलिस बल के सहयोग से रोका गया. कार में पांच लोग सवार थे. पूछताछ में उनकी पहचान रवि सिंह, सन्नी कुमार उर्फ सन्नी सिंह, मनीष कुमार, कुमार मनीष और पंकज मुनि के रूप में हुई. पुलिस ने सभी की तलाशी ली. पंकज मुनि के पास से 14 हजार रुपये और दो मोबाइल फोन, रवि सिंह के पास से एक पुराना मोबाइल तथा सन्नी कुमार के पास से ओपो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया.
इसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली. तलाशी के दौरान स्टेयरिंग के बाईं तरफ डैशबोर्ड में लगे एलईडी को हटाकर जांच की गई तो उसके अंदर कपड़े में लपेटकर रखे गए दो देशी कट्टा और 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने हथियार, कारतूस, नगदी, मोबाइल फोन और कार को जब्त कर पांचों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया. सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार