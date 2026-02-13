मधेपुरा: श्मशान से पुलिस ने कब्जे में लिया किशोरी का शव, अंतिम संस्कार से ठीक पहले संदिग्ध मौत का मामला गरमाया

मधेपुरा: उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के पिपरा करौती गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने एक 18 वर्षीय किशोरी के दाह-संस्कार को ऐन वक्त पर रोक दिया. किशोरी की संदिग्ध मौत और परिजनों द्वारा आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अस्पताल में मौत या कुछ और?

मृतका की पहचान अंबुज यादव की पुत्री अलका कुमारी (18) के रूप में हुई है. परिजनों का दावा है कि गुरुवार रात अलका की अचानक तबीयत खराब हुई, उसे हरैली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस को मिली गुप्त सूचना ने इस थ्योरी पर शक की सुई घुमा दी है.

पुलिस की एंट्री और एक्शन: अंतिम संस्कार रोका: शुक्रवार को जब परिजन शव जलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उदाकिशुनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

कब्जे में शव: पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवा कर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

SDPO का बयान: एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि मौत संदिग्ध लग रही थी और परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार का प्रयास कर रहे थे. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा कि मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई और कहानी है.

परिजनों का हाल: अलका चार बहनों में सबसे छोटी थी. घर में मातम छाया है. उसका इकलौता भाई मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन बहन की अचानक मौत से पूरे घर में कोहराम मचा है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?