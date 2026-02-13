Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Madhepura

मधेपुरा: श्मशान से पुलिस ने कब्जे में लिया किशोरी का शव, अंतिम संस्कार से ठीक पहले संदिग्ध मौत का मामला गरमाया

Madhepura Crime News: मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में 18 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत. अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 13, 2026, 07:24 PM IST

मधेपुरा: उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के पिपरा करौती गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने एक 18 वर्षीय किशोरी के दाह-संस्कार को ऐन वक्त पर रोक दिया. किशोरी की संदिग्ध मौत और परिजनों द्वारा आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अस्पताल में मौत या कुछ और?
मृतका की पहचान अंबुज यादव की पुत्री अलका कुमारी (18) के रूप में हुई है. परिजनों का दावा है कि गुरुवार रात अलका की अचानक तबीयत खराब हुई, उसे हरैली अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस को मिली गुप्त सूचना ने इस थ्योरी पर शक की सुई घुमा दी है.

पुलिस की एंट्री और एक्शन: अंतिम संस्कार रोका: शुक्रवार को जब परिजन शव जलाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उदाकिशुनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई.

कब्जे में शव: पुलिस ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रुकवा कर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

SDPO का बयान: एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि मौत संदिग्ध लग रही थी और परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए अंतिम संस्कार का प्रयास कर रहे थे. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साफ होगा कि मौत स्वाभाविक थी या इसके पीछे कोई और कहानी है.

परिजनों का हाल: अलका चार बहनों में सबसे छोटी थी. घर में मातम छाया है. उसका इकलौता भाई मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन बहन की अचानक मौत से पूरे घर में कोहराम मचा है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?

आरक्षण पर आर-पार: संसद में RJD का धरना, पटना में 'डबल इंजन' सरकार का पलटवार; जानें
कौन हैं अमिताभ दास? बिहार पुलिस का वो 'विद्रोही' IPS जिसने व्यवस्था से मोल लिया बैर
कतरास के आश्रय होटल में ग्रामीणों का हंगामा, सेक्स रैकेट के आरोप में कई हिरासत में
नीट छात्रा मौत मामले में पूर्व IPS अमिताभ दास के घर छापेमारी, पुलिस का बड़ा एक्शन
सारण में आधी रात को एक्शन, 6 आर्केस्ट्रा समूहों से 15 लड़कियां मुक्त; धरे गए तस्कर?
70 लाख की फिरौती मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, समस्तीपुर से सुरक्षित मिले डॉक्टर
सीमांचल के पानी में 'जहर'! आर्सेनिक-यूरेनियम से बढ़ रहा कैंसर
Dhanbad News: राजधानी एक्सप्रेस की हवा के झोंके से गिरी किशोरी, SNMMCH में भर्ती
फ्लैशबैक: जब बगहा के 'बीहड़' से खामोश हुई बंदूकें, जयनारायण यादव और दस्यु युग के अंत