अविवाहित युवती की हत्या का खुलासा: पिता-चाचा ने उतारा मौत के घाट, प्रेमी ने थैले में बंद कर फेंका नवजात

Madhepura Police: मधेपुरा पुलिस ने अविवाहित युवती की हत्या का मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती के पिता-प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 22, 2026, 09:40 PM IST

Madhepura News: मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में अविवाहित युवती की मौत का मामला सुलझ गया है. पुलिस ने इस मामले का खुलासा शनिवार को किया है. साथ ही पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, पिपरा करौती वार्ड -02 निवासी अम्बेद भारती की 20 वर्षीय पुत्री अलका कुमारी की 13 फरवरी, 2026 को अस्पताल में हुए प्रसव के बाद संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी. इस संबंध में मृतका के पिता के लिखित आवेदन पर उदाकिशुनगंज थाना में मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. टीम ने वैज्ञानिक तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त किया.

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि अलका कुमारी की मौत प्राकृतिक या रक्तस्राव से नहीं हुई थी बल्कि उसकी हत्या उसके ही परिजनों ने की थी. वहीं, यह भी सामने आया कि युवती के नवजात शिशु को उसके प्रेमी रिशु राज उर्फ हेमराज कुमार और उसके परिजनों ने थैले में रखकर फेंक दिया था.

पुलिस ने 20 फरवरी, 2026 को नामजद आरोपी रिशु राज उर्फ हेमराज कुमार को गिरफ्तार किया था. उसकी निशानदेही पर रेशना के पास एनएच-106 पर बने पुल के नीचे से वह लाल-पीले रंग का थैला बरामद किया गया, जिसमें नवजात शिशु को रखकर फेंका गया था.

आगे की जांच में वादी अम्बेद भारती और उसके भाई तपेश कुमार यादव की भी मामले में संलिप्तता सामने आई. इसके बाद पुलिस ने 21 फरवरी, 2026 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया.

उदाकिशुनगंज SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक चार पहिया वाहन, एक मोबाइल फोन और वह थैला बरामद किया है, जिसका इस्तेमाल नवजात को फेंकने में किया गया था. फिलहाल, पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: बगहा: शादी के कुछ माह बाद ही पिंकी की हत्या, घर में ताला बंद कर भागे ससुराल वाले

