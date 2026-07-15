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मधेपुरा के आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 33 छात्र बीमार, खाने में छिपकली मिलने की चर्चा से मचा हड़कंप

Madhepura News: मधेपुरा के मुरलीगंज स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय में भोजन करने के बाद 33 छात्र बीमार पड़ गए. छात्रों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया. भोजन में छिपकली मिलने की आशंका के बीच प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:15 AM IST
मधेपुरा के आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 33 छात्र बीमार, खाने में छिपकली मिलने की चर्चा से मचा हड़कंप
Image Credit: मधेपुरा के आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 33 छात्र बीमारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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