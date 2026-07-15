/मधेपुरा के आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 33 छात्र बीमार, खाने में छिपकली मिलने की चर्चा से मचा हड़कंप

Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय में मंगलवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हॉस्टल में रहने वाले कई छात्र खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. एक साथ कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने से विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिती को देखते हुए बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया