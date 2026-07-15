/मधेपुरा के आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद 33 छात्र बीमार, खाने में छिपकली मिलने की चर्चा से मचा हड़कंप

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Madhepura News: बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति-जनजाति आवासीय विद्यालय में मंगलवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब हॉस्टल में रहने वाले कई छात्र खाना खाने के बाद अचानक बीमार पड़ गए. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी और घबराहट जैसी शिकायतें होने लगीं. एक साथ कई छात्रों की तबीयत बिगड़ने से विद्यालय प्रशासन और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिती को देखते हुए बच्चों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया
जानकारी के अनुसार, रात में परोसे गए भोजन में छिपकली मिलने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही छात्रों की तबीयत खराब होने लगी. बच्चों ने पेट में तेज दर्द, उल्टी और बेचैनी की शिकायत की. इशके बाद विद्यालय के लोगों ने बिना देर किए सभी विमार छात्रों को मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया.
डॉक्टरों के अनुसार कुल 33 बच्चों को भर्ती कराया गया. कई छात्रों को प्राथमिक उपचार के साथ दवाइयां दी गईं, जबकि कुछ बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें सलाइन भी चढ़ाया गया. डॉक्टरों की निगरानी में सभी बच्चों की इलाज जारी है. राहत की बात यह रही कि समय पर इलाज मिलने से बच्चों की स्थिति में सुधार बताया जा रहा है.
घटना की सूचना मिलने पर मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह विद्यालय की प्रभारी बबीता कुमारी भी अस्पताल पहुंचीं और सभी छात्रों से मुलाकात की और उन लोगों का हाल जाना. हालांकि उन्होंने इस मामले में मीडिया से कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. फिलहाल भोजन में छिपकली मिलने के दावे और बच्चों के बीमार होने के कारणों की जांच की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार